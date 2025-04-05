Гончаренко уехал в Беларусь после 4 поражений «Пари НН» подряд

«Пари НН» ушел на выходные после матча 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).

«Как вы думаете, что делает главный тренер команды, которая проиграла четыре матча к ряду и подвисла?

Правильно, он даeт команде два выходных и едет в Беларусь домой.

Пробы негде ставить на этих «специалистах». Кто сказал вообще, что Гончаренко сильный тренер? Второй Леонид Слуцкий. Результат хороший давал только там, где были ресурсы и состав, где были хорошие футболисты.

Развенчание ещe одного мифа о качественном тренере», – написал агент, юрист Антон Смирнов.