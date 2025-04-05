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  • Гончаренко уехал в Беларусь после 4 поражений «Пари НН» подряд

Гончаренко уехал в Беларусь после 4 поражений «Пари НН» подряд

Вчера, 18:55
7

«Пари НН» ушел на выходные после матча 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).

«Как вы думаете, что делает главный тренер команды, которая проиграла четыре матча к ряду и подвисла?

Правильно, он даeт команде два выходных и едет в Беларусь домой.

Пробы негде ставить на этих «специалистах». Кто сказал вообще, что Гончаренко сильный тренер? Второй Леонид Слуцкий. Результат хороший давал только там, где были ресурсы и состав, где были хорошие футболисты.

Развенчание ещe одного мифа о качественном тренере», – написал агент, юрист Антон Смирнов.

  • Гончаренко в команде с осени.
  • Нижегородцы идут в зоне переходных матчей, где завершили прошлый сезон.
  • Следующий соперник «Пари НН»«Динамо» (12 апреля).

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Гончаренко Виктор
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Комментарии (7)
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1743868700
Мы ждали этого цирка!!!
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Янвapь 62
1743868851
День сурка
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PHILADELPHIA 0001
1743869189
Не вернётся))
Ответить
...уефан
1743869646
...у тренера релакс в родной деревне, у команды творческий, домашний запой...
Ответить
Александр.Т.
1743871075
Это тренер на уровне тех тренеров экспертов с матч ТВ может да же ниже уровнем, как его еще команды РПЛ постоянно зовут к себе ?
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FCSpartakM
1743874331
очередной физрук, не более. Он нигде не давал результата,кроме Беларуси. Уволили Илича зачем только. Он там хотя бы шел без потерь особых в низовых матчах
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Pourquoi pas
1743881302
Давай-давай! Нехай те батька фдует!
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