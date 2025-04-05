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Мостовой оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Вчера, 17:35
1

Бывший спартаковец Александр Мостовой верит в чемпионство «Спартака».

«По игре «Спартак» никому не уступает или даже всех превосходит. «Ахмат» они должны были обыгрывать. Моменты там были на победу. Просто не забили. Какая-то фортуна отвернулась.

Поэтому еще ничего не потеряно. Всего-то пять очков. Это одна игра, можно сказать, с половиной. Плюс мы же все знаем, что еще «Зенит» будет с «Краснодаром» играть. Так что кто-то из них потеряет очки», – сказал Мостовой.

  • Завтра, 6 апреля, «Спартак» сыграет с «Ростовом».
  • «Спартак» отстает от 1-го места на 5 очков.
  • «Ростов» идет 7-м.

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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fakeid
1743864104
позор рылам)
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