Генич порекомендовал вратарю «Зенита» выучить португальский

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на забавный эпизод из матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит».

В 1-м тайме вратарю «Зенита» Евгению Латышонку пришлось подбежать перед штрафным к «стенке» и руками ее двигать.

Причина – невозможность донести подсказ до Луиса Энрике, который не знает ни русского, ни английского.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

«Ну, Латышонок мог бы уже и португальский выучить, чтобы руками игроков не двигать», – написал Генич.