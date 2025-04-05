Промес оформил дубль в ОАЭ

Нападающий «Дубая» Квинси Промес вновь забил во второй по силе лиге ОАЭ.

В 22-м туре нидерландец помог «Дубай Юнайтед» обыграть дома «Аль-Джазира Хамра» (5:0). Квинси оформил дубль, забив на 41-й и 68-й минутах (второй – с пенальти).