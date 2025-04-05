Байдачный призвал назначить президентом УЕФА россиянина

Бывший тренер «Ахмата» Анатолий Байдачный считает необходимым назначить на пост президента УЕФА россиянина.

«Надо пересмотреть организацию УЕФА. Надо поставить других людей возглавлять ее. Мы не должны ждать, когда президентом УЕФА станет россиянин, мы должны сами сделать президентом россиянина. Это сделать будет очень просто, когда мы с ними разберемся.

Будет больше справедливости, если президентом УЕФА будет россиянин. Мы же всегда за справедливость! А эти политизированные, делают, что хотят. Кто они такие вообще? Руководить должны достойные люди, которые не занимаются политикой, которые честно относятся ко всем», – сказал Байдачный.