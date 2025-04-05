Быстров ответил, кто лучше – Кержаков или Дзюба

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров сравнил своих экс-партнеров: Александра Кержакова и Артема Дзюбу.

Дзюба забил 31 гол за сборную России – рекорд.

Он опередил Александра Кержакова (30 голов).

Дзюба и Быстров играли вместе в «Спартаке».

– Для вас кто лучший бомбардир в истории российского футбола – Кержаков или Дзюба?

– Кержаков. Потому что мне больше нравится футбол, который демонстрировал Саша. Где за спину открывался, прессинговал. Где нельзя было выпадать из игры. В основном – прессинг. А Дзюбу я в «Спартаке» гонял, говорил: ты с такими данными не можешь за мяч зацепиться.

Он тоже получал часто в том плане, что я не понимал, как может здоровый пацан молодой выйти, спину не расправить, не выпрыгнуть. Ты два метра ростом – ставь спину, прыгай. Видимо, нужен был опыт, закалка.