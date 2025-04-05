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Быстров ответил, кто лучше – Кержаков или Дзюба

Вчера, 18:20
11

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров сравнил своих экс-партнеров: Александра Кержакова и Артема Дзюбу.

  • Дзюба забил 31 гол за сборную России – рекорд.
  • Он опередил Александра Кержакова (30 голов).
  • Дзюба и Быстров играли вместе в «Спартаке».

– Для вас кто лучший бомбардир в истории российского футбола – Кержаков или Дзюба?

– Кержаков. Потому что мне больше нравится футбол, который демонстрировал Саша. Где за спину открывался, прессинговал. Где нельзя было выпадать из игры. В основном – прессинг. А Дзюбу я в «Спартаке» гонял, говорил: ты с такими данными не можешь за мяч зацепиться.

Он тоже получал часто в том плане, что я не понимал, как может здоровый пацан молодой выйти, спину не расправить, не выпрыгнуть. Ты два метра ростом – ставь спину, прыгай. Видимо, нужен был опыт, закалка.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Кержаков Александр Быстров Владимир
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Комментарии (11)
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Цугундeр
1743866732
)) Е..ааать, наставник Дзюбы проявился!) А то "кошелёк,кошелёк..какой кошелёк?" Володька..)))
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Интерес
1743867003
Кержаков троекратный чемпион в составе "Зенита",а Дзюба-четырёхкратный.Значит второй лучше,ха-ха...А Вофка с Кержом водку пил,поэтому его предпочитает.
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АлексМак
1743870806
конечно прав Вова,- Зюбе до Кержа нереально достать со своей высоты.
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FCSpartakM
1743874458
Что Керж, что Дзюба - два средних игрока в целом. Просто долгожители. Саша Керж вообще был бревно-бревном. Но в желании не упрекнешь. Рома Павлюченко на порядок выше одного и другого, вот только запала ему по карьере не хватило, рано устал от футбола.
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