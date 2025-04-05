Личка готов вновь принять Мостового на стажировку: «Он может меня чему-то научить»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка готов принять Александра Мостового на новую стажировку.

– Саша Мостовой уже получил лицензию, а это значит, что он может искать себе варианты тренерской работы. Я всегда открыт к общению, могу поделиться советом, но и Мостовой может меня чему-то научить. Если у меня есть лицензия UEFA-Pro, и я работаю в большом клубе, «Динамо», это не значит, что я все умею. Надо каждый день учиться.

– На стажировке в «Динамо» снова хотели бы увидеть Мостового?

– Почему нет? Еще можем с ним поиграть в падел, потому что он играет очень хорошо. Лучше уже нельзя.

– Есть ли у него качества для работы тренером?

– Тяжело оценивать, потому что я никогда не видел Мостового в работе тренера. У него есть большой опыт игрока, но, с другой стороны, быть игроком и тренером – две разные вещи и два диаметрально противоположных мира. Александру надо познакомиться с этой работой.