Разбираем новичков «Ростова»: в чем их преимущества и как они улучшат игру Карпина

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Футбольный клуб «Ростов» к новому сезону обзавелся семью футболистами разного калибра, даже один легионер появился в составе «желто-синих». Поэтому каждому болельщику «Ростова» необходимо немного больше узнать о новых игроках. Этот текст вам в этом поможет!

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Кирилл Столбов

19-летний полузащитник очень талантлив: регулярно вызывался в сборную России разных возрастов, носил капитанскую повязку в клубе, был штатным пенальтистом. Также имеет один матч за основной состав «Зенита». Вот только прошлый год Столбов не занесет себе в актив из-за травмы колена, которую он получил находясь в аренде в футбольном клубе «Енисей». Прежде чем получить злополучную травму, полузащитник выдал неплохой отрезок за красноярцев, где сыграл 8 матчей и забил 2 гола. Но, к сожалению, из-за полученной травмы он пропустил весь остаток сезона. Последний официальный матч Столбов провел в ноябре 2022 года.

Очевидно, что, грубо говоря, футболисту в «Ростове» придется начинать с нуля, а именно набирать форму, показывать результат в молодеге, и только потом у него будет шанс потренироваться с основной обоймой.

Столбов обладает хорошей техникой, так он комментирует свою любовь к финтам: Если складывается ситуация для обыгрыша, то нужно это делать и ни о чeм не думать, не бояться потерять мяч – особенно если игрок находится на последней трети поля. Нужно рисковать. С этим компонентом в моей карьере не было проблем.

Статистика игрока в карьере:

«Зенит» (М16) – 22 матча, 15+8;

«Зенит» (М18) – 22 матча, 10+2;

«Зенит-2» – 16 матчей, 7+4;

«Зенит» – 1 матч;

«Енисей» – 8 матчей, 2 гола.

Антон Шамонин

Перспективы у второго молодого новичка куда более позитивны, ведь Антон Шамонин, перешедший из «Мастер-Сатурна», уже привлекается к тренировкам с основной командой «Ростова».

В прошлом сезоне Шамонин в ЮФЛ отыграл на уровне Эрлинга Холанда: 26 матчей, 19 голов и 10 голевых передач. Особняком стоит хет-трик в ворота московского «Спартака». Именно после этого матча москвичи хотели переманить бомбардира в свой состав, но Антон отказался от этого предложения.

Сильными сторонами 18-летнего футболиста является хорошая работа корпусом. Это умение ему помогает легко оттеснять защитника от мяча и врываться в свободную зону. К слову, рост нападающего составляет 192 сантиметра, что на 2 сантиметра выше, чем у Николая Комличенко, если верить официальному сайту РПЛ. Помимо габаритов Шамонин являлся штатным исполнителем стандартов: как штрафных ударов, так и одиннадцатиметровых.

Сам футболист в недавнем интервью заявил, что перешел в «Ростов» с прицелом на основной состав, если продемонстрирует хороший футбол на молодежном уровне.

Статистика игрока в карьере:

«Строгино» (М16) – 4 матча, 1 гол;

«Мастер-Сатурн» (М16) – 12 матчей, 7+1;

«Мастер-Сатурн» (М17) – 26 матчей, 19+10.

Алексей Ионов и Евгений Чернов

Следующих двух я объединю в один блок, ибо они всем ростовским болельщикам прекрасно известны – Алексей Ионов и Евгений Чернов.

Начну с Евгения Чернова, потому что его полноценный контракт не очень однозначно воспринят в сообществе болельщиков «Ростова». Многие считают, что на эту позицию можно было привести гораздо более сильного паспортиста. Но кого?

Был на рынке свободных агентов Самошников, но его история с «Локомотивом» была давно понятна. Есть Скопинцев из «Динамо» или Горшков из «Крыльев», но у первого ценник более трех миллионов евро, а второй подписан на агента, с которым «Ростов» не взаимодействует. Вот и все, больше интересных вариантов на местном рынке не встретишь.

Да и вообще, сейчас есть определенные проблемы с профильным левым защитником в Чемпионате. Если взглянуть на сборную Россию и на тех, кого вызывал Карпин на фланги защиты, то там ты не встретишь левого крайка с левой ногой: Караваев, Хлусевич, Сильянов.Вот и делайте выводы, насколько Чернов не нужен команде. Я считаю, что это достойный актив в нынешних реалиях. Лучше найти практически невозможно. Это либо очень дорого, либо легионер, которые не очень охотно к нам едут. Что касается Ионова, то наконец-то команда обзавелась готовым правым полузащитником. Несмотря на его возраст, я более чем уверен, что он принесет большую пользу команде. Опять же, как свободный агент – блестящая подпись.

В прошлом сезоне за «Краснодар» он отпахал 38 игр, забил 7 и отдал 4 голевые. Вот только настораживает то, что во втором круге он не так часто появлялся в основном составе. Думаю, это и могло стать главной причиной его ухода из «Краснодара» в «Ростов». Здесь у него тренер, который в него верит и будет давать играть с первых минут.

Круто, что в этом сезоне Ионов имеет все шансы пробить 100 матчей в карьере за «Ростов» – нужно сыграть всего 13 игр. Забавно, что сотку он мог пробить в московском «Динамо», но там он остановился на отметке в 99 игр.

Илья Вахания

После окончания аренды Сильянова образовалась недостача на краях обороны, эту позицию руководство закрыло Ильей Ваханией. Еще один игрок с питерским прошлым.

Важным его преимуществом является то, что футболист прекрасно владеет двумя ногами. Это позволяет ему играть на двух флангах защиты. Но, все таки, основная позиция у него правый фланг, там он провел 47 матчей в карьере, а на противоположном 38 матчей. Универсальность флангами обороны не ограничивается, так как есть несколько матчей в опорной зоне и в качестве латераля на двух флангах.Всю карьеру провел в «Зените». Играл только на уровне второго дивизиона и являлся капитаном команды. Интересно получается, что это уже не первый игрок для «Ростова» в это межсезонье, кто имеет опыт ношения капитанской повязки.

Вахания о том, какими качествами должен обладать футболист: Думаю, что любой футболист должен обладать стойкостью и упорством. Эти качества помогут игроку достигнуть определенного успеха.

Статистика игрока в карьере:

«Зенит-2» – 60 матчей, 2+6;

«Зенит-Ю19» – 40 матчей.

Роман Акбашев

В лице Акбашева обойма Карпина получила игрока, который гораздо лучше подходит под модель игры команды, нежели ушедший белорус Селява.

Последние три года Роман демонстрирует праймовый футбол. Отсюда и такая большая любовь болельщиков воронежского «Факела», которые чуть ли не со слезами на глазах провожали его в «Ростов». Только вдумайтесь в эту статистику: 6+9, 8+9, 8+4. Так Акбашев играет последние три года!

Вот только у меня есть большие сомнения, что такая динамика по результативности будет и в «Ростове». Очевидно, что у Карпина игрок будет действовать гораздо глубже, нежели это было в «Факеле», где он располагался под нападающими. Да и конкуренцию за место в основе нужно будет еще выиграть.

Статистика игрока в карьере:

«Динамо» Киров – 20 матчей, 3 гола;«Камаз» – 71 матч, 13+1;

«Волгарь» – 51 матч, 11+5;

«Авангард» Курск – 45 матчей, 15+6;

«Рубин» – 7 матчей;«Нефтекимик» – 2 матча, 1 гол;

«Факел» – 108 матчей, 22+22;

Мохаммад Мохеби

Иранский полузащитник стал главной звездой для «Ростова» в нынешнее межсезонье. Во-первых, это легионер. Во-вторых, игрок национальной сборной своей страны. В-третьих, первый трансфер осуществленный за деньги в это трансферное окно. По данным Transfermarkt, за Мохеби заплатили 600 тысяч евро.24-летний полузащитник играет на флангах, как на левом, так и на правом. Привычной позицией для него является левый край, где он провел 93 матча в своей карьере, а на противоположном отыграл 54 матча. Также есть небольшое количество игр на позиции форварда.Мохеби обладает неплохими физическими данными. Несмотря на его значительные габариты – 186 сантиметров роста и в районе 80 килограмм веса, он неплохо двигается с мячом и достаточно быстро с ним действует. Работа обеими ногами тоже на неплохом уровне, но он профильный правша.

«Эстегляль», команда, где он играл крайний сезон, очень сильно не хотела его терять и устроила настоящий сериал в местных СМИ. Несмотря на то, что иранский клуб задолжал денег португальский «Санта-Кларе» за аренду, многие болельщики и даже люди из руководства были возмущены тем фактом, что португальцы отказались принимать предложение о выкупе. Сам же футболист тоже до последнего ждал, что «Эстегляль» и «Санта-Клара» смогут договориться, но дедлайны сильно поджимали и он принял предложение от «Ростова».

Статистика игрока в карьере:

«Шахин» – 45 матчей, 5+1;

«Фулад» – 64 матча, 12+4;

«Санта-Клара» – 18 матчей, 3 гола;«Эстегляль» – 34 матча, 10+6;

Сборная Ирана – 8 матчей, 3+5.

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