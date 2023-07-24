Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Разбираем новичков «Ростова»: в чем их преимущества и как они улучшат игру Карпина

Этот пост написал пользователь «Бомбардира» в своем блоге. Вы тоже можете зарегистрировать свой блог и писать на любые темы.

Футбольный клуб «Ростов» к новому сезону обзавелся семью футболистами разного калибра, даже один легионер появился в составе «желто-синих». Поэтому каждому болельщику «Ростова» необходимо немного больше узнать о новых игроках. Этот текст вам в этом поможет!

Видео-версия данного текста

Кирилл Столбов

19-летний полузащитник очень талантлив: регулярно вызывался в сборную России разных возрастов, носил капитанскую повязку в клубе, был штатным пенальтистом. Также имеет один матч за основной состав «Зенита». Вот только прошлый год Столбов не занесет себе в актив из-за травмы колена, которую он получил находясь в аренде в футбольном клубе «Енисей». Прежде чем получить злополучную травму, полузащитник выдал неплохой отрезок за красноярцев, где сыграл 8 матчей и забил 2 гола. Но, к сожалению, из-за полученной травмы он пропустил весь остаток сезона. Последний официальный матч Столбов провел в ноябре 2022 года.

Очевидно, что, грубо говоря, футболисту в «Ростове» придется начинать с нуля, а именно набирать форму, показывать результат в молодеге, и только потом у него будет шанс потренироваться с основной обоймой.

Столбов обладает хорошей техникой, так он комментирует свою любовь к финтам: Если складывается ситуация для обыгрыша, то нужно это делать и ни о чeм не думать, не бояться потерять мяч – особенно если игрок находится на последней трети поля. Нужно рисковать. С этим компонентом в моей карьере не было проблем.

Статистика игрока в карьере:

  • «Зенит» (М16) – 22 матча, 15+8;
  • «Зенит» (М18) – 22 матча, 10+2;
  • «Зенит-2» – 16 матчей, 7+4;
  • «Зенит» – 1 матч;
  • «Енисей» – 8 матчей, 2 гола.

Антон Шамонин

Перспективы у второго молодого новичка куда более позитивны, ведь Антон Шамонин, перешедший из «Мастер-Сатурна», уже привлекается к тренировкам с основной командой «Ростова».

В прошлом сезоне Шамонин в ЮФЛ отыграл на уровне Эрлинга Холанда: 26 матчей, 19 голов и 10 голевых передач. Особняком стоит хет-трик в ворота московского «Спартака». Именно после этого матча москвичи хотели переманить бомбардира в свой состав, но Антон отказался от этого предложения.

Сильными сторонами 18-летнего футболиста является хорошая работа корпусом. Это умение ему помогает легко оттеснять защитника от мяча и врываться в свободную зону. К слову, рост нападающего составляет 192 сантиметра, что на 2 сантиметра выше, чем у Николая Комличенко, если верить официальному сайту РПЛ. Помимо габаритов Шамонин являлся штатным исполнителем стандартов: как штрафных ударов, так и одиннадцатиметровых.

Сам футболист в недавнем интервью заявил, что перешел в «Ростов» с прицелом на основной состав, если продемонстрирует хороший футбол на молодежном уровне.

Статистика игрока в карьере:

  • «Строгино» (М16) – 4 матча, 1 гол;
  • «Мастер-Сатурн» (М16) – 12 матчей, 7+1;
  • «Мастер-Сатурн» (М17) – 26 матчей, 19+10.

Алексей Ионов и Евгений Чернов

Следующих двух я объединю в один блок, ибо они всем ростовским болельщикам прекрасно известны – Алексей Ионов и Евгений Чернов.

Начну с Евгения Чернова, потому что его полноценный контракт не очень однозначно воспринят в сообществе болельщиков «Ростова». Многие считают, что на эту позицию можно было привести гораздо более сильного паспортиста. Но кого?

Был на рынке свободных агентов Самошников, но его история с «Локомотивом» была давно понятна. Есть Скопинцев из «Динамо» или Горшков из «Крыльев», но у первого ценник более трех миллионов евро, а второй подписан на агента, с которым «Ростов» не взаимодействует. Вот и все, больше интересных вариантов на местном рынке не встретишь.

Да и вообще, сейчас есть определенные проблемы с профильным левым защитником в Чемпионате. Если взглянуть на сборную Россию и на тех, кого вызывал Карпин на фланги защиты, то там ты не встретишь левого крайка с левой ногой: Караваев, Хлусевич, Сильянов.Вот и делайте выводы, насколько Чернов не нужен команде. Я считаю, что это достойный актив в нынешних реалиях. Лучше найти практически невозможно. Это либо очень дорого, либо легионер, которые не очень охотно к нам едут. Что касается Ионова, то наконец-то команда обзавелась готовым правым полузащитником. Несмотря на его возраст, я более чем уверен, что он принесет большую пользу команде. Опять же, как свободный агент – блестящая подпись.

В прошлом сезоне за «Краснодар» он отпахал 38 игр, забил 7 и отдал 4 голевые. Вот только настораживает то, что во втором круге он не так часто появлялся в основном составе. Думаю, это и могло стать главной причиной его ухода из «Краснодара» в «Ростов». Здесь у него тренер, который в него верит и будет давать играть с первых минут.

Круто, что в этом сезоне Ионов имеет все шансы пробить 100 матчей в карьере за «Ростов» – нужно сыграть всего 13 игр. Забавно, что сотку он мог пробить в московском «Динамо», но там он остановился на отметке в 99 игр.

Илья Вахания

После окончания аренды Сильянова образовалась недостача на краях обороны, эту позицию руководство закрыло Ильей Ваханией. Еще один игрок с питерским прошлым.

Важным его преимуществом является то, что футболист прекрасно владеет двумя ногами. Это позволяет ему играть на двух флангах защиты. Но, все таки, основная позиция у него правый фланг, там он провел 47 матчей в карьере, а на противоположном 38 матчей. Универсальность флангами обороны не ограничивается, так как есть несколько матчей в опорной зоне и в качестве латераля на двух флангах.Всю карьеру провел в «Зените». Играл только на уровне второго дивизиона и являлся капитаном команды. Интересно получается, что это уже не первый игрок для «Ростова» в это межсезонье, кто имеет опыт ношения капитанской повязки.

Вахания о том, какими качествами должен обладать футболист: Думаю, что любой футболист должен обладать стойкостью и упорством. Эти качества помогут игроку достигнуть определенного успеха.

Статистика игрока в карьере:

  • «Зенит-2» – 60 матчей, 2+6;
  • «Зенит-Ю19» – 40 матчей.

Роман Акбашев

В лице Акбашева обойма Карпина получила игрока, который гораздо лучше подходит под модель игры команды, нежели ушедший белорус Селява.

Последние три года Роман демонстрирует праймовый футбол. Отсюда и такая большая любовь болельщиков воронежского «Факела», которые чуть ли не со слезами на глазах провожали его в «Ростов». Только вдумайтесь в эту статистику: 6+9, 8+9, 8+4. Так Акбашев играет последние три года!

Вот только у меня есть большие сомнения, что такая динамика по результативности будет и в «Ростове». Очевидно, что у Карпина игрок будет действовать гораздо глубже, нежели это было в «Факеле», где он располагался под нападающими. Да и конкуренцию за место в основе нужно будет еще выиграть.

Статистика игрока в карьере:

  • «Динамо» Киров – 20 матчей, 3 гола;«Камаз» – 71 матч, 13+1;
  • «Волгарь» – 51 матч, 11+5;
  • «Авангард» Курск – 45 матчей, 15+6;
  • «Рубин» – 7 матчей;«Нефтекимик» – 2 матча, 1 гол;
  • «Факел» – 108 матчей, 22+22;

Мохаммад Мохеби

Иранский полузащитник стал главной звездой для «Ростова» в нынешнее межсезонье. Во-первых, это легионер. Во-вторых, игрок национальной сборной своей страны. В-третьих, первый трансфер осуществленный за деньги в это трансферное окно. По данным Transfermarkt, за Мохеби заплатили 600 тысяч евро.24-летний полузащитник играет на флангах, как на левом, так и на правом. Привычной позицией для него является левый край, где он провел 93 матча в своей карьере, а на противоположном отыграл 54 матча. Также есть небольшое количество игр на позиции форварда.Мохеби обладает неплохими физическими данными. Несмотря на его значительные габариты – 186 сантиметров роста и в районе 80 килограмм веса, он неплохо двигается с мячом и достаточно быстро с ним действует. Работа обеими ногами тоже на неплохом уровне, но он профильный правша.

«Эстегляль», команда, где он играл крайний сезон, очень сильно не хотела его терять и устроила настоящий сериал в местных СМИ. Несмотря на то, что иранский клуб задолжал денег португальский «Санта-Кларе» за аренду, многие болельщики и даже люди из руководства были возмущены тем фактом, что португальцы отказались принимать предложение о выкупе. Сам же футболист тоже до последнего ждал, что «Эстегляль» и «Санта-Клара» смогут договориться, но дедлайны сильно поджимали и он принял предложение от «Ростова».

Статистика игрока в карьере:

  • «Шахин» – 45 матчей, 5+1;
  • «Фулад» – 64 матча, 12+4;
  • «Санта-Клара» – 18 матчей, 3 гола;«Эстегляль» – 34 матча, 10+6;
  • Сборная Ирана – 8 матчей, 3+5.

Подписывайтесь на мои соцсети:

Паблик в Телеге (еще больше постов о ФК Ростов)

Паблик VK (еще больше постов о ФК Ростов)

Чатик в Телеге (общалка болельщиков ФК Ростов)

Youtube-канал (мастерю видосики на футбольную тему)

Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
1
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
4
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
3
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
2
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
6
Газзаев призвал наказать игрока ЦСКА
16:29
Реакция Моуринью на слова Ямаля о «Золотом мяче»
16:13
2
В «Зените» объяснили 3 поражения в 8 турах РПЛ
15:56
15
Легионер «Спартака» заявил о готовности играть бесплатно
15:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+