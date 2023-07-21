Очень скоро стартует новый сезон во всех лигах, поэтому важно знать, где смотреть матчи главных чемпионатов. Но какие лиги можно увидеть в России, об этом и расскажем в новом материале.

Где смотреть матчи главных футбольных турниров

• Чемпионат России – РПЛ: «Матч ТВ», «Матч Премьер».

• Чемпионат России – Первая лига, вторая лига А и Б: все матчи показывает «VK Видео» в разделе «Спорт». Матчи доступны в приложении Смарт ТВ Кинопоиска, на сайте МЕЛБЕТ и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

• Чемпионат Англии – АПЛ: ушла из России, поэтому легально нельзя посмотреть матчи Премьер-лиги.

• Чемпионат Италии – Серия А: можно посмотреть на «Матч ТВ», тематических каналах и сайте.

• Чемпионат Испании – Примера: пока что Окко, который транслировал прошлый сезон чемпионата, не объявляла о продолжении сотрудничества.

• Чемпионат Германии – Бундеслига: «Матч! Футбол 3». В эфире «Матч ТВ» зрители смогут увидеть центральные матчи туров.

• Чемпионат Франции – Лига 1: руководство французской лиги еще в 2022 году сообщила о приостановке контракта с «Матч ТВ» в одностороннем порядке.

• Еврокубки (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций): можно смотреть на «Матч ТВ» и на его сайте.

• Чемпионат Бельгии – Про Лига: «Телеспорт» будет показывать 2-3 центральных матча.

• Кубки Бразилии, Японии, Бельгии: матчи показывает «Телеспорт». Кубок Италии в прошлом сезоне показывал Окко.

Где смотреть другие виды спорта

Хоккей:

КХЛ: матчи лиги покажут «Матч ТВ», «КХЛ», «КХЛ HD»;

ВХЛ: можно посмотреть на ютуб-канале Лиги;

НХЛ: матчи лиги не будут легально транслироваться в России.

Баскетбол:

НБА: В России не транслируются матчи Лиги;

Лига ВТБ: официально не объявляли, но в прошлом сезоне матчи транслировались на «Матч ТВ».

Фото: официальный сайт ЦСКА, Keystone Press Agency/Global Look Press

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