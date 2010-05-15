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Дамьян Эскудеро
Статистика
Дамьян Эскудеро - статистика
Завершил карьеру
20 апреля 1987 (39)
| Полузащитник
168 см | 61 кг
Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
13
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сарагоса
3 : 3
15.05.2010
Вильярреал
78' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
2 : 0
08.05.2010
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
1 : 4
01.05.2010
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Расинг
1 : 2
25.04.2010
Вильярреал
79' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2 : 1
17.04.2010
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Малага
2 : 0
21.03.2010
Вильярреал
1' - 46'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
2 : 0
14.03.2010
Херес
84' - 90'
90'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
0 : 0
07.03.2010
Вильярреал
88' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1 : 0
28.02.2010
Депортиво
79' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2 : 1
13.02.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
1 : 0
07.02.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0 : 2
31.01.2010
Осасуна
46' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
4 : 2
24.01.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
4 : 1
17.01.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
1 : 1
02.01.2010
Вильярреал
69' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
2 : 0
20.12.2009
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
1 : 2
13.12.2009
Вильярреал
66' - 90'
90'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
3 : 2
06.12.2009
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
1 : 0
28.11.2009
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
3 : 1
22.11.2009
Вальядолид
1' - 69'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
3 : 2
08.11.2009
Вильярреал
82' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
5 : 0
01.11.2009
Тенерифе
77' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2 : 1
25.10.2009
Малага
1' - 73'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1 : 0
27.09.2009
Вильярреал
Был в запасе
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