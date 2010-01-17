Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 17 января 2010
Валенсия
17.01.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
4 : 1
Завершен
Вильярреал
7'
Э. Банега
26'
Д. Вилья (П)
56'
Д. Сильва
90+1'
Д. Вилья
62'
Нилмар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вильярреал
ГОЛ! 4:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Сильва
+1
Желтая карточка
Д. Сильва
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
К. Марчена
️️️️
Э. Банега
Замена
Д. Росси
️️️️
Кани
Желтая карточка
Д. Наварро
ГОЛ! 3:1!
Нилмар
Пас отдал
Гонсало
Замена
Гонсало
️️️️
М. Сенна
Желтая карточка
Э. Банега
ГОЛ! 3:0!
Д. Сильва
Замена
Л. Мигел
️️️️
Бруно
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Д. Фустер
Желтая карточка
Бруно
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Вилья
Красная карточка
Кико
ГОЛ! 1:0!
Э. Банега
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
2
Бруно
(К)
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Давид Фустер
АП
8
Кани
ПВ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
10
Алехандро Домингес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
22
Матье
4
Алексис
4
Наварро
2
Бруно
11
Банега
6
Альбельда
21
Сильва
64
Мата
17
Хоакин
7
Вилья
4-2-3-1
13
Лопес
6
Лопес
2
Годин
22
Кико
6
Капдевила
19
Сенна
21
Бруно
8
Кани
19
Фустер
8
Касорла
7
Нилмар
11
Банега
24
Марчена
24
Марчена
11
Банега
2
Бруно
23
Мигел
23
Мигел
2
Бруно
17
Хоакин
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Хоакин
19
Сенна
2
Гонсало
2
Гонсало
19
Сенна
19
Фустер
7
Ибагаса
7
Ибагаса
19
Фустер
8
Кани
25
Росси
25
Росси
8
Кани
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
10
Алехандро Домингес
ЦП
14
Висенте
ЛВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Хавьер Олива
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
16
Маркос Гульон
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
10
Алехандро Домингес
ЦП
14
Висенте
ЛВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
16
Маркос Гульон
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
5
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Валенсия
Вильярреал
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+