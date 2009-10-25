Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Малага
Вильярреал - Малага: обзор матча 25 октября 2009
Вильярреал
25.10.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Малага
27'
Нилмар
54'
Х. Капдевила
45'
А. Луке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Малага
Желтая карточка
Х. Капдевила
Желтая карточка
Апоньо
Замена
Бруно
️️️️
М. Сенна
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Эскудеро
Желтая карточка
С. Эгурен
Замена
Д. Фустер
️️️️
Нилмар
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
А. Луке
Желтая карточка
Х. Льоренте
ГОЛ! 2:1!
Х. Капдевила
Замена
Х. Торрес
️️️️
Хуанито
Замена
Вальдо
️️️️
Фернандо
ГОЛ! 1:1!
А. Луке
ГОЛ! 1:0!
Нилмар
Желтая карточка
Хуанито
19'
Желтая карточка
М. Степанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Кани
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
32
Апоньо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
8
Фернандо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Бруно
ЦП
19
Давид Фустер
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Малага
13
Роберто
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
36
Эдиньо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
23
Вальдо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
5
Маркано
2
Годин
18
Вента
0
Эскудеро
19
Сенна
9
Эгурен
8
Кани
7
Нилмар
12
Льоренте
4-3-1-2
78
Мунуа
18
Гамес
5
Степанов
3
Велигтон
0
Ману
32
Апоньо
24
Хуанито
8
Фернандо
14
Баха
5
Луке
11
Обинна
19
Сенна
21
Бруно
21
Бруно
19
Сенна
7
Нилмар
19
Фустер
19
Фустер
7
Нилмар
0
Эскудеро
25
Росси
25
Росси
0
Эскудеро
24
Хуанито
25
Торрес
25
Торрес
24
Хуанито
8
Фернандо
23
Вальдо
23
Вальдо
8
Фернандо
5
Луке
45
Форестьери
45
Форестьери
5
Луке
Остались в запасе
Вильярреал
Малага
1
Хавьер Олива
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
36
Эдиньо
ЦП
13
Роберто
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
18
Селим Бенашур
АП
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Остались в запасе
36
Эдиньо
ЦП
13
Роберто
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
18
Селим Бенашур
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вильярреал - Малага
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Малага
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+