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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вильярреал
Мальорка - Вильярреал: обзор матча 07 февраля 2010
Мальорка
07.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
81'
Х. Карлос Нуньеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Вильярреал
Замена
Б. Шина
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Замена
М. Рубен
️️️️
Р. Пирес
Желтая карточка
Бруно
ГОЛ! 1:0!
Х. Карлос Нуньеш
Замена
Кани
️️️️
Х. Льоренте
Желтая карточка
А. Ибагаса
Желтая карточка
Х. Льоренте
Замена
П. Вебо
️️️️
М. Суарес
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Д. Фустер
Желтая карточка
А. Адурис
Замена
Ф. Матьони
️️️️
Хосеми
Желтая карточка
Б. Валеро
20'
Желтая карточка
Д. Фустер
Желтая карточка
Гонсало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
19
Давид Фустер
АП
7
Нилмар
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Ават
4
Суарес
3
Гонсалес
16
Нуньеш
21
Айосе
0
Хосеми
19
Марти
5
Кастро
6
Валеро
5
Альварес
20
Адурис
4-3-1-2
13
Лопес
18
Вента
2
Годин
2
Гонсало
6
Капдевила
21
Бруно
19
Сенна
8
Пирес
19
Фустер
12
Льоренте
7
Нилмар
0
Хосеми
2
Матьони
2
Матьони
0
Хосеми
5
Кастро
16
Шина
16
Шина
5
Кастро
4
Суарес
9
Вебо
9
Вебо
4
Суарес
19
Фустер
7
Ибагаса
7
Ибагаса
19
Фустер
12
Льоренте
8
Кани
8
Кани
12
Льоренте
8
Пирес
15
Рубен
15
Рубен
8
Пирес
Остались в запасе
Мальорка
Вильярреал
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Мальорка - Вильярреал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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