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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Вильярреал
Спортинг - Вильярреал: обзор матча 28 ноября 2009
Спортинг
28.11.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
76'
М. Билич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Вильярреал
Пенальти не реализован!
М. Билич
Желтая карточка
Х. Капдевила
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
С. Эгурен
Замена
С. Матабуэна
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
Р. Пирес
Замена
Кармело
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Кани
ГОЛ! 1:0!
М. Билич
Пенальти не реализован!
А. Ривера
Красная карточка
Гонсало
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Нилмар
Замена
С. Эгурен
️️️️
М. Сенна
Желтая карточка
Д. Баррал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
АП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Спортинг
21
Серхио Санчес
ВР
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
19
Давид Фустер
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
15
Арнолен
4
Ботиа
11
Лора
8
Мичел
5
Ривера
17
Кастро
10
Де лас Куэвас
18
Моран
18
Баррал
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
2
Гонсало
2
Годин
6
Капдевила
8
Кани
21
Бруно
19
Сенна
8
Пирес
25
Росси
7
Нилмар
17
Кастро
24
Матабуэна
24
Матабуэна
17
Кастро
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
19
Сенна
9
Эгурен
9
Эгурен
19
Сенна
8
Кани
7
Ибагаса
7
Ибагаса
8
Кани
7
Нилмар
12
Льоренте
12
Льоренте
7
Нилмар
Остались в запасе
Спортинг
Вильярреал
21
Серхио Санчес
ВР
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
19
Давид Фустер
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
21
Серхио Санчес
ВР
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
19
Давид Фустер
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Спортинг - Вильярреал
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
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Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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