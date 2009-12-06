Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Хетафе
Вильярреал - Хетафе: обзор матча 06 декабря 2009
Вильярреал
06.12.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 13 тур
3 : 2
Завершен
Хетафе
18'
Х. Капдевила
68'
С. Касорла
87'
Х. Капдевила
4'
П. Леон
52'
Р. Сольдадо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Хетафе
Красная карточка
А. Лопес
+3
+1
Желтая карточка
Х. Анхель Альбин
Желтая карточка
Х. Капдевила
ГОЛ! 3:2!
Х. Капдевила
Пас отдал
Д. Годин
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
Бруно
Замена
Х. Перейра
️️️️
Д. Росси
ГОЛ! 2:2!
С. Касорла
Пас отдал
Бруно
Замена
С. Касорла
️️️️
Р. Пирес
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Нилмар
Замена
Д. Парехо
️️️️
Х. Гавилан
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Ф. Каскеро
Желтая карточка
А. Лопес
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Сольдадо
Красная карточка
Кани
Желтая карточка
Д. Боатенг
ГОЛ! 1:1!
Х. Капдевила
Пас отдал
М. Сенна
18'
Желтая карточка
М. Сенна
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Леон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛВ
18
Дерек Боатенг
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
22
Франциско Каскеро
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
АП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Годин
5
Маркано
6
Лопес
8
Пирес
21
Бруно
19
Сенна
8
Кани
25
Росси
7
Нилмар
4-2-3-1
19
Устари
21
Кортес
6
Диас
3
Рафа
2
Мане
18
Боатенг
17
Селестини
14
Леон
22
Каскеро
14
Гавилан
9
Сольдадо
8
Пирес
8
Касорла
8
Касорла
8
Пирес
7
Нилмар
12
Льоренте
12
Льоренте
7
Нилмар
25
Росси
9
Перейра
9
Перейра
25
Росси
22
Каскеро
8
Гонсалес
8
Гонсалес
22
Каскеро
14
Гавилан
10
Парехо
10
Парехо
14
Гавилан
14
Леон
25
Альбин
25
Альбин
14
Леон
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
1
Хавьер Олива
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
7
Ману
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
7
Ману
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Вильярреал
Хетафе
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+