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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 08 мая 2010
Вильярреал
08.05.2010, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
10'
Д. Росси
18'
Х. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Валенсия
Замена
М. Сенна
️️️️
Кани
Замена
Р. Пирес
️️️️
Д. Росси
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Л. Мигел
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
Х. Вента
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
Д. Лопес
Красная карточка
Х. Капдевила
Вторая желтая
Х. Льоренте
Желтая карточка
Х. Льоренте
Замена
А. Домингес
️️️️
М. Фернандеш
Желтая карточка
Н. Жигич
Замена
Х. Мата
️️️️
Висенте
Желтая карточка
Висенте
Желтая карточка
Д. Альбельда
ГОЛ! 2:0!
Х. Льоренте
18'
12'
Желтая карточка
Л. Мигел
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
10'
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
К. Марчена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
22
Кико
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Годин
2
Гонсало
6
Лопес
7
Ибагаса
21
Бруно
8
Касорла
8
Кани
12
Льоренте
25
Росси
4-3-2-1
13
Мойя
23
Мигел
4
Наварро
24
Марчена
18
Альба
99
Фернандеш
11
Банега
6
Альбельда
17
Хоакин
14
Висенте
19
Жигич
8
Касорла
18
Вента
18
Вента
8
Касорла
25
Росси
8
Пирес
8
Пирес
25
Росси
8
Кани
19
Сенна
19
Сенна
8
Кани
99
Фернандеш
10
Домингес
10
Домингес
99
Фернандеш
23
Мигел
19
Эрнандес
19
Эрнандес
23
Мигел
14
Висенте
64
Мата
64
Мата
14
Висенте
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
1
Хавьер Олива
ВР
22
Кико
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
22
Кико
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
7
Нилмар
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
3
2
6
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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