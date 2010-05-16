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Давиде Маркини
Статистика
Давиде Маркини - статистика
Завершил карьеру
23 февраля 1981 (45)
#5 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливорно
16
0
0
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
4 : 1
16.05.2010
Ливорно
64' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
1 : 2
09.05.2010
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2 : 0
02.05.2010
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ливорно
3 : 1
25.04.2010
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
2 : 0
17.04.2010
Ливорно
1' - 58'
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
0 : 2
11.04.2010
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 1
03.04.2010
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
1 : 0
07.03.2010
Ливорно
64' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1 : 2
28.02.2010
Сиена
78' - 90'
90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2 : 1
21.02.2010
Ливорно
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 24 тур
Ливорно
0 : 1
14.02.2010
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
1 : 1
06.02.2010
Ювентус
60' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1 : 1
31.01.2010
Ливорно
67' - 90'
90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
0 : 2
24.01.2010
Наполи
78' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
3 : 0
16.01.2010
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4 : 1
06.01.2010
Ливорно
1' - 65'
37'
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
3 : 1
20.12.2009
Сампдория
77' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0 : 1
13.12.2009
Ливорно
76' - 90'
84'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
2 : 0
28.11.2009
Ливорно
86' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ливорно
2 : 1
22.11.2009
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Бари
1 : 0
08.11.2009
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ливорно
0 : 2
01.11.2009
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ливорно
1 : 0
28.10.2009
Аталанта
44' - 90'
61'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0 : 1
25.10.2009
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
0 : 0
04.10.2009
Ливорно
19' - 37'
37'
Италия. Серия А, 6 тур
Ливорно
0 : 1
26.09.2009
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 0
23.09.2009
Ливорно
1' - 90'
58'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 0
19.09.2009
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ливорно
0 : 0
12.09.2009
Милан
83' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Ливорно
0 : 0
23.08.2009
Кальяри
Был в запасе
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