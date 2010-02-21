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    Давиде Маркини - статистика

    Полузащитник
    Имя Давиде
    Фамилия Маркини
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 февраля 1981 (42 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливорно 16 0 0 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2010 64' -90' Парма (Парма) 4:1 Ливорно (Ливорно)
    09.05.2010 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:2 Лацио (Рим)
    02.05.2010 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    25.04.2010 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 3:1 Катания (Катания)
    17.04.2010 1' -58' Кьево (Верона) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    11.04.2010 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:2 Удинезе (Удине)
    03.04.2010 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Ливорно (Ливорно)
    07.03.2010 64' -90' Палермо (Палермо) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    28.02.2010 78' -90' Ливорно (Ливорно) 1:2 Сиена (Сиена)
    90'
    21.02.2010 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Ливорно (Ливорно)
    25'
    14.02.2010 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:1 Болонья (Болонья)
    06.02.2010 60' -90' Ливорно (Ливорно) 1:1 Ювентус (Турин)
    31.01.2010 67' -90' Милан (Милан) 1:1 Ливорно (Ливорно)
    90'
    24.01.2010 78' -90' Ливорно (Ливорно) 0:2 Наполи (Неаполь)
    16.01.2010 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    06.01.2010 1' -65' Лацио (Рим) 4:1 Ливорно (Ливорно)
    37'
    20.12.2009 77' -90' Ливорно (Ливорно) 3:1 Сампдория (Генуя)
    13.12.2009 76' -90' Катания (Катания) 0:1 Ливорно (Ливорно)
    84'
    28.11.2009 86' -90' Удинезе (Удине) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    22.11.2009 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:1 Дженоа (Генуя)
    08.11.2009 Был в запасе Бари (Бари) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    01.11.2009 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:2 Интер (Милан)
    28.10.2009 44' -90' Ливорно (Ливорно) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    61'
    25.10.2009 Был в запасе Рома (Рим) 0:1 Ливорно (Ливорно)
    04.10.2009 19' -37' Сиена (Сиена) 0:0 Ливорно (Ливорно)
    37'
    26.09.2009 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    23.09.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    58'
    19.09.2009 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    12.09.2009 83' -90' Ливорно (Ливорно) 0:0 Милан (Милан)
    23.08.2009 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:0 Кальяри (Кальяри)
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