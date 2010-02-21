|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливорно
|16
|0
|0
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2010
|64' -90'
|Парма (Парма)
|4:1
|Ливорно (Ливорно)
|09.05.2010
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|1:2
|Лацио (Рим)
|02.05.2010
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|25.04.2010
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|3:1
|Катания (Катания)
|17.04.2010
|1' -58'
|Кьево (Верона)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|11.04.2010
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|03.04.2010
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Ливорно (Ливорно)
|07.03.2010
|64' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Ливорно (Ливорно)
|28.02.2010
|78' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:2
|Сиена (Сиена)
|90'
|21.02.2010
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Ливорно (Ливорно)
|25'
|14.02.2010
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|06.02.2010
|60' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|31.01.2010
|67' -90'
|Милан (Милан)
|1:1
|Ливорно (Ливорно)
|90'
|24.01.2010
|78' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|16.01.2010
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|06.01.2010
|1' -65'
|Лацио (Рим)
|4:1
|Ливорно (Ливорно)
|37'
|20.12.2009
|77' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|13.12.2009
|76' -90'
|Катания (Катания)
|0:1
|Ливорно (Ливорно)
|84'
|28.11.2009
|86' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|22.11.2009
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|08.11.2009
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|1:0
|Ливорно (Ливорно)
|01.11.2009
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Интер (Милан)
|28.10.2009
|44' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|61'
|25.10.2009
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:1
|Ливорно (Ливорно)
|04.10.2009
|19' -37'
|Сиена (Сиена)
|0:0
|Ливорно (Ливорно)
|37'
|26.09.2009
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|23.09.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|58'
|19.09.2009
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|12.09.2009
|83' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:0
|Милан (Милан)
|23.08.2009
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)