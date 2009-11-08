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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Ливорно
Бари - Ливорно: обзор матча 08 ноября 2009
Бари
08.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ливорно
6'
Р. Аллегретти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Ливорно
Замена
К. Стеллини
️️️️
С. Масиелло
Замена
Л. Витале
️️️️
Л. Мильонико
Замена
Д. Греко
️️️️
П. Баррето
Замена
Моцарт
️️️️
К. Раймонди
Замена
А. Гацци
️️️️
Р. Аллегретти
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
К. Лукарелли
Желтая карточка
К. Раймонди
ГОЛ! 1:0!
Р. Аллегретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Давиде Моро
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Филиппо Антонелли
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
Ливорно
6
Фабио Галанте
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
24
Моцарт
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
4-4-2
32
Масиелло
19
Бонуччи
5
Масиелло
13
Раноккия
78
Аллегретти
5
Донати
4
Альмирон
27
Альварес
69
Меджиорини
10
Баррето
3-2-2-1-2
22
Бенусси
5
Кнежевич
87
Диниз
13
Мильонико
77
Раймонди
46
Пьери
87
Кандрева
14
Моро
56
Пульцетти
99
Лукарелли
10
Тавано
10
Баррето
0
Греко
0
Греко
10
Баррето
32
Масиелло
0
Стеллини
0
Стеллини
32
Масиелло
78
Аллегретти
14
Гацци
14
Гацци
78
Аллегретти
13
Мильонико
3
Витале
3
Витале
13
Мильонико
77
Раймонди
24
Моцарт
24
Моцарт
77
Раймонди
99
Лукарелли
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
99
Лукарелли
Остались в запасе
Бари
Ливорно
78
Филиппо Антонелли
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
5
Давиде Маркини
ЦП
6
Фабио Галанте
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
Остались в запасе
78
Филиппо Антонелли
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
5
Давиде Маркини
ЦП
6
Фабио Галанте
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Бари - Ливорно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
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2025.07.23 17:20
1
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