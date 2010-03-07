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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Ливорно
Палермо - Ливорно: обзор матча 07 марта 2010
Палермо
07.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ливорно
81'
Ф. Микколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Ливорно
Замена
И. Будан
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:0!
Ф. Микколи
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Э. Кавани
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
Д. Ди Дженнаро
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Ф. Симплисиу
Замена
Д. Маркини
️️️️
Н. Пульцетти
Желтая карточка
К. Раймонди
Желтая карточка
Ч. Бово
Замена
М. Бергвольд
️️️️
А. Эспозито
Желтая карточка
Д. Гоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Ливорно
34
Рубиньо
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
24
Моцарт
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
4
Джованни Тедеско
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
6
Фабио Галанте
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
4-1-1-2-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
30
Гоян
24
Кьер
83
Бово
21
Ливерани
23
Ночерино
15
Пасторе
6
Симплисиу
10
Микколи
10
Кавани
3-2-2-1-2
34
Рубиньо
5
Кнежевич
28
Эспозито
2
Пертиконе
77
Раймонди
46
Пьери
4
Филиппини
24
Моцарт
56
Пульцетти
8
Ди Дженнаро
99
Лукарелли
6
Симплисиу
16
Бертоло
16
Бертоло
6
Симплисиу
10
Микколи
19
Будан
19
Будан
10
Микколи
10
Кавани
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Кавани
56
Пульцетти
5
Маркини
5
Маркини
56
Пульцетти
28
Эспозито
5
Бергвольд
5
Бергвольд
28
Эспозито
8
Ди Дженнаро
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
8
Ди Дженнаро
Остались в запасе
Палермо
Ливорно
4
Джованни Тедеско
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
6
Фабио Галанте
ЦЗ
22
Франческо Барди
ВР
3
Луиджи Витале
ЛП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Остались в запасе
4
Джованни Тедеско
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Остались в запасе
6
Фабио Галанте
ЦЗ
22
Франческо Барди
ВР
3
Луиджи Витале
ЛП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Палермо - Ливорно
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Ренцо Барбера
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