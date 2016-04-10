Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Николай Липаткин - статистика

Завершил карьеру
23 мая 1986 (40)
#21 | Полузащитник
186 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Домодедово
18
4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 20 тур
Домодедово
2 : 2
10.04.2016
Карелия
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Домодедово
2 : 1
08.11.2015
Псков
1' - 89'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Строгино
1 : 1
01.11.2015
Домодедово
1' - 90'
32'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
2 : 0
26.10.2015
Домодедово
1' - 72'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Домодедово
3 : 0
21.10.2015
Коломна
1' - 89'
56, 71'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Торпедо Вл
2 : 2
17.10.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Домодедово
1 : 3
11.10.2015
Сочи
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Химки
4 : 0
05.10.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Домодедово
0 : 3
01.10.2015
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Волга
1 : 1
19.09.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Домодедово
0 : 1
15.09.2015
Знамя Труда
81' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
08.09.2015
Домодедово
78' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Домодедово
0 : 1
01.09.2015
Москва
73' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Карелия
0 : 2
25.08.2015
Домодедово
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Псков
1 : 0
18.08.2015
Домодедово
1' - 58'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Домодедово
1 : 1
12.08.2015
Строгино
31' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Домодедово
2 : 2
04.08.2015
ЦРФСО
1' - 54'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Коломна
2 : 3
28.07.2015
Домодедово
1' - 70'
4'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Домодедово
0 : 2
20.07.2015
Спартак К
1' - 80'
Главные новости
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
1
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
10
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
4
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
4
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+