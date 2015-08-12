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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Домодедово - Строгино
Домодедово - Строгино: обзор матча 12 августа 2015
Домодедово
12.08.2015, среда, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
1 : 1
Завершен
Строгино
78'
А. Заикин
30'
А. Ульянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Домодедово - Строгино
Желтая карточка
А. Романович
90'
+1
87'
Замена
В. Семенов
️️️️
И. Драгунов
81'
Замена
Д. Джариашвили
️️️️
И. Фролов
ГОЛ! 1:1!
А. Заикин
78'
Желтая карточка
И. Шестаков
73'
65'
Замена
Д. Поляков
️️️️
Е. Иващенко
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
Д. Большаков
65'
48'
Желтая карточка
И. Фролов
Замена
Н. Липаткин
️️️️
Р. Мурадов
31'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Ульянов
Желтая карточка
А. Попов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
17
Антон Попов
ЦП
10
Александр Заикин
ЦП
14
Руслан Мурадов
ЦП
77
Егор Васильев
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
Строгино
12
Василий Лукичев
ВР
94
Максим Куфтин
ЦЗ
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
8
Александр Ульянов
ЦП
21
Иван Фролов
ЦП
22
Евгений Иващенко
ЦП
95
Хасан Хацуков
ЦП
36
Виталий Борсук
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
Главный тренер
Владимир Щербак
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
16
Тимур Бураев
ЦЗ
26
Равиль Юсипов
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Строгино
26
Никита Гарон
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Руслан Заерко
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
8
Дмитрий Джариашвили
ЦФ
3-5-2
1
Волкотруб
5
Кудинов
55
Коротков
9
Большаков
14
Мурадов
77
Васильев
18
Яшин
35
Романович
10
Заикин
17
Попов
22
Шестаков
3-5-2
12
Лукичев
94
Куфтин
14
Драгунов
7
Дроздов
21
Фролов
95
Хацуков
36
Борсук
7
Наседкин
22
Иващенко
19
Рыховский
8
Ульянов
9
Большаков
10
Гаврюк
10
Гаврюк
9
Большаков
14
Мурадов
21
Липаткин
21
Липаткин
14
Мурадов
21
Фролов
8
Джариашвили
8
Джариашвили
21
Фролов
22
Иващенко
8
Поляков
8
Поляков
22
Иващенко
14
Драгунов
5
Семенов
5
Семенов
14
Драгунов
Остались в запасе
Домодедово
Строгино
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
26
Равиль Юсипов
ЦП
16
Тимур Бураев
ЦЗ
99
Александр Сапронов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
33
Иван Сергеев
ЦФ
8
Руслан Заерко
ЦП
26
Никита Гарон
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Остались в запасе
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
26
Равиль Юсипов
ЦП
16
Тимур Бураев
ЦЗ
99
Александр Сапронов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Остались в запасе
33
Иван Сергеев
ЦФ
8
Руслан Заерко
ЦП
26
Никита Гарон
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Домодедово - Строгино
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Авангард
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