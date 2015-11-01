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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Строгино - Домодедово
Строгино - Домодедово: обзор матча 01 ноября 2015
Строгино
01.11.2015, воскресенье, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
1 : 1
Завершен
Домодедово
90+1'
В. Рыховский
32'
Н. Липаткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Строгино - Домодедово
90'
+1
Желтая карточка
Е. Гаврюк
ГОЛ! 1:1!
В. Рыховский
90'
+1
Замена
С. Середин
️️️️
И. Сергеев
84'
Желтая карточка
В. Семенов
76'
Замена
Д. Щербак
️️️️
Д. Душин
74'
Замена
В. Семенов
️️️️
П. Дроздов
70'
69'
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
Е. Васильев
Замена
В. Пронкин
️️️️
Х. Хацуков
66'
64'
Замена
Т. Бураев
️️️️
Р. Мурадов
Желтая карточка
М. Куфтин
63'
32'
ГОЛ! 0:1!
Н. Липаткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Строгино
12
Василий Лукичев
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
94
Максим Куфтин
ЦЗ
8
Данила Поляков
ЦП
18
Дмитрий Душин
ЦП
22
Евгений Иващенко
ЦП
36
Виталий Борсук
ЦП
95
Хасан Хацуков
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
10
Александр Заикин
ЦП
77
Егор Васильев
ЦП
17
Антон Попов
ЦП
14
Руслан Мурадов
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
Строгино
26
Никита Гарон
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
30
Денис Щербак
ЦП
21
Иван Фролов
ЦП
17
Сергей Середин
ЦФ
92
Вадим Пронкин
ЦФ
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
16
Тимур Бураев
ЦЗ
99
Александр Сапронов
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
3-5-1-1
12
Лукичев
7
Дроздов
14
Драгунов
94
Куфтин
22
Иващенко
36
Борсук
95
Хацуков
19
Рыховский
18
Душин
8
Поляков
33
Сергеев
4-5-1
1
Волкотруб
9
Большаков
55
Коротков
5
Кудинов
15
Самохвалов
21
Липаткин
17
Попов
14
Мурадов
2
Кирисов
77
Васильев
10
Заикин
33
Сергеев
17
Середин
17
Середин
33
Сергеев
18
Душин
30
Щербак
30
Щербак
18
Душин
7
Дроздов
5
Семенов
5
Семенов
7
Дроздов
95
Хацуков
92
Пронкин
92
Пронкин
95
Хацуков
14
Мурадов
16
Бураев
16
Бураев
14
Мурадов
77
Васильев
10
Гаврюк
10
Гаврюк
77
Васильев
Остались в запасе
Строгино
Домодедово
21
Иван Фролов
ЦП
26
Никита Гарон
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
99
Александр Сапронов
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
18
Сергей Яшин
ЦП
Остались в запасе
21
Иван Фролов
ЦП
26
Никита Гарон
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
Остались в запасе
99
Александр Сапронов
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
18
Сергей Яшин
ЦП
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Строгино - Домодедово
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Янтарь
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