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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Домодедово - Текстильщик
Домодедово - Текстильщик: обзор матча 01 октября 2015
Домодедово
01.10.2015, четверг, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
0 : 3
Завершен
Текстильщик
27'
М. Сагиров
42'
С. Матяш
88'
С. Матяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Домодедово - Текстильщик
90'
Замена
А. Сергулев
️️️️
М. Сагиров
89'
Замена
А. Борунов
️️️️
С. Матяш
88'
ГОЛ! 0:3!
С. Матяш
83'
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
А. Щаницин
82'
Желтая карточка
С. Костин
82'
Желтая карточка
А. Романов
71'
Замена
А. Буданов
️️️️
С. Орлов
Замена
С. Яшин
️️️️
А. Попов
65'
Желтая карточка
Д. Кудинов
45'
42'
ГОЛ! 0:2!
С. Матяш
32'
Желтая карточка
В. Диков
Желтая карточка
В. Самохвалов
27'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Сагиров
22'
Замена
М. Зимарев
️️️️
Ю. Морозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
2
Илья Сапожников
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
77
Егор Васильев
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
10
Александр Заикин
ЦП
14
Руслан Мурадов
ЦП
17
Антон Попов
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
25
Илья Сысоев
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
19
Евгений Попов
ЦП
34
Иван Рыжаков
ЦП
8
Виталий Диков
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
5
Сергей Орлов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Равиль Сабитов
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
55
Александр Коротков
ЦЗ
26
Равиль Юсипов
ЦП
8
Дмитрий Куделин
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Текстильщик
16
Рудольф Чесалов
ВР
26
Сергей Бакшин
ЦЗ
12
Александр Борунов
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
9
Алексей Сергулев
ЦФ
3-5-2
1
Волкотруб
15
Самохвалов
2
Сапожников
5
Кудинов
99
Сапронов
10
Заикин
14
Мурадов
17
Попов
21
Липаткин
77
Васильев
2
Кирисов
3-4-1-2
1
Романов
3
Костин
25
Сысоев
5
Морозов
19
Попов
34
Рыжаков
8
Диков
11
Сагиров
13
Щаницин
10
Матяш
5
Орлов
17
Попов
18
Яшин
18
Яшин
17
Попов
11
Сагиров
9
Сергулев
9
Сергулев
11
Сагиров
10
Матяш
12
Борунов
12
Борунов
10
Матяш
13
Щаницин
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
13
Щаницин
5
Орлов
44
Буданов
44
Буданов
5
Орлов
5
Морозов
15
Зимарев
15
Зимарев
5
Морозов
Остались в запасе
Домодедово
Текстильщик
26
Равиль Юсипов
ЦП
8
Дмитрий Куделин
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
1
Юрий Костриков
ВР
55
Александр Коротков
ЦЗ
35
Анатолий Романович
ЦП
26
Сергей Бакшин
ЦЗ
16
Рудольф Чесалов
ВР
Главный тренер
Равиль Сабитов
Остались в запасе
26
Равиль Юсипов
ЦП
8
Дмитрий Куделин
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
1
Юрий Костриков
ВР
55
Александр Коротков
ЦЗ
35
Анатолий Романович
ЦП
Остались в запасе
26
Сергей Бакшин
ЦЗ
16
Рудольф Чесалов
ВР
Главный тренер
Равиль Сабитов
Статистика матча Домодедово - Текстильщик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Мамойко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Авангард
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