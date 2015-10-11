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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Домодедово - Сочи
Домодедово - Сочи: обзор матча 11 октября 2015
Домодедово
11.10.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
1 : 3
Завершен
Сочи
86'
А. Попов
40'
М. Рогов
47'
М. Рогов
52'
М. Рогов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Домодедово - Сочи
90'
Замена
В. Сысоев
️️️️
И. Горбунов
86'
Замена
А. Малахов
️️️️
В. Комисов
Пенальти не реализован!
Д. Большаков
86'
ГОЛ! 1:3!
А. Попов
86'
85'
Желтая карточка
Е. Генералов
84'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
С. Горбунов
82'
Замена
В. Филатов
️️️️
А. Иванов
66'
Замена
Е. Козлов
️️️️
В. Ефимов
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
Р. Мурадов
60'
Замена
А. Коротков
️️️️
С. Яшин
60'
52'
ГОЛ! 0:3!
М. Рогов
47'
ГОЛ! 0:2!
М. Рогов
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Рогов
Вторая желтая
А. Романович
32'
Желтая карточка
Д. Кудинов
30'
Желтая карточка
А. Романович
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
2
Илья Сапожников
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
77
Егор Васильев
ЦП
10
Александр Заикин
ЦП
17
Антон Попов
ЦП
14
Руслан Мурадов
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Виталий Комисов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
16
Тимур Бураев
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
8
Дмитрий Куделин
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Сочи
74
Александр Кузнецов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
4-5-1
1
Костриков
15
Самохвалов
2
Сапожников
5
Кудинов
9
Большаков
17
Попов
14
Мурадов
18
Яшин
35
Романович
10
Заикин
77
Васильев
3-2-3-1-1
54
Генералов
20
Горбунов
17
Иванов
26
Луканченков
15
Коваленко
5
Сериков
17
Комисов
7
Песегов
31
Рогов
17
Горбунов
98
Ефимов
14
Мурадов
10
Гаврюк
10
Гаврюк
14
Мурадов
18
Яшин
55
Коротков
55
Коротков
18
Яшин
20
Горбунов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
20
Горбунов
98
Ефимов
7
Козлов
7
Козлов
98
Ефимов
17
Комисов
97
Малахов
97
Малахов
17
Комисов
17
Горбунов
4
Сысоев
4
Сысоев
17
Горбунов
17
Иванов
21
Филатов
21
Филатов
17
Иванов
Остались в запасе
Домодедово
Сочи
8
Дмитрий Куделин
ЦП
16
Тимур Бураев
ЦЗ
99
Александр Сапронов
ЦП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
21
Николай Липаткин
ПП
74
Александр Кузнецов
ВР
23
Алексей Каюков
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
8
Дмитрий Куделин
ЦП
16
Тимур Бураев
ЦЗ
99
Александр Сапронов
ЦП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
21
Николай Липаткин
ПП
Остались в запасе
74
Александр Кузнецов
ВР
23
Алексей Каюков
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Домодедово - Сочи
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Герасименко
(Брянск)
Стадион:
Авангард
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