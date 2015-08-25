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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Карелия - Домодедово
Карелия - Домодедово: обзор матча 25 августа 2015
Карелия
25.08.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
0 : 2
Завершен
Домодедово
53'
Д. Большаков
90'
Д. Большаков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карелия - Домодедово
Вторая желтая
С. Киселев
90'
90'
Замена
Н. Липаткин
️️️️
Р. Мурадов
90'
Замена
А. Романович
️️️️
Д. Кудинов
Замена
Р. Джаббаров
️️️️
В. Петрушин
90'
90'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Большаков
Желтая карточка
В. Решетнев
88'
78'
Желтая карточка
И. Шестаков
69'
Замена
Е. Кирисов
️️️️
С. Яшин
67'
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
А. Сапронов
Замена
И. Гаврилин
️️️️
Н. Смирнов
64'
60'
Замена
А. Попов
️️️️
А. Заикин
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Большаков
45'
Желтая карточка
А. Сапронов
Желтая карточка
С. Киселев
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
14
Александр Несмачных
ЦЗ
5
Артур Гладышев
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
8
Никита Смирнов
ЦЗ
7
Виталий Петрушин
ЦП
27
Антон Апатин
ЦП
17
Андрей Полунин
ЦП
87
Роман Протасов
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
14
Руслан Мурадов
ЦП
77
Егор Васильев
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
10
Александр Заикин
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
Карелия
79
Егор Павлов
ВР
13
Павел Исаков
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
21
Михаил Спирин
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
11
Игорь Гаврилин
ЦП
88
Михаил Коркин
ЦФ
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
16
Тимур Бураев
ЦЗ
17
Антон Попов
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
3-2-4-1
28
Федоров
9
Киселев
2
Решетнев
8
Смирнов
5
Гладышев
14
Несмачных
7
Петрушин
17
Полунин
87
Протасов
27
Апатин
12
Кириллов
4-5-1
1
Волкотруб
9
Большаков
5
Кудинов
55
Коротков
15
Самохвалов
14
Мурадов
99
Сапронов
10
Заикин
18
Яшин
77
Васильев
22
Шестаков
8
Смирнов
11
Гаврилин
11
Гаврилин
8
Смирнов
7
Петрушин
23
Джаббаров
23
Джаббаров
7
Петрушин
10
Заикин
17
Попов
17
Попов
10
Заикин
99
Сапронов
10
Гаврюк
10
Гаврюк
99
Сапронов
18
Яшин
2
Кирисов
2
Кирисов
18
Яшин
5
Кудинов
35
Романович
35
Романович
5
Кудинов
14
Мурадов
21
Липаткин
21
Липаткин
14
Мурадов
Остались в запасе
Карелия
Домодедово
21
Михаил Спирин
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
88
Михаил Коркин
ЦФ
13
Павел Исаков
ЦЗ
79
Егор Павлов
ВР
16
Тимур Бураев
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
Остались в запасе
21
Михаил Спирин
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
88
Михаил Коркин
ЦФ
13
Павел Исаков
ЦЗ
79
Егор Павлов
ВР
Остались в запасе
16
Тимур Бураев
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
Статистика матча Карелия - Домодедово
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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Ревякин продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата России
2016.02.27 11:31
1
«Зенит» пригласил на просмотр защитника «Домодедово»
2016.01.08 17:34
2
Ревякин продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата России
2016.02.27 11:31
1
«Зенит» пригласил на просмотр защитника «Домодедово»
2016.01.08 17:34
2
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