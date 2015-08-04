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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Домодедово - ЦРФСО
Домодедово - ЦРФСО: обзор матча 04 августа 2015
Домодедово
04.08.2015, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
2 : 2
Завершен
ЦРФСО
57'
С. Яшин
87'
И. Шестаков
19'
Р. Быков
38'
А. Вшивцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Домодедово - ЦРФСО
90'
Замена
Р. Стёпин
️️️️
С. Давыдов
ГОЛ! 2:2!
И. Шестаков
87'
85'
Замена
Н. Коляев
️️️️
М. Терентьев
80'
Желтая карточка
А. Прудников
77'
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Вшивцев
Замена
А. Сапронов
️️️️
Р. Мурадов
74'
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
А. Заикин
67'
Желтая карточка
А. Коротков
66'
59'
Замена
А. Арлашин
️️️️
М. Петрусев
ГОЛ! 1:2!
С. Яшин
57'
Замена
С. Яшин
️️️️
Н. Липаткин
54'
50'
Желтая карточка
М. Терентьев
Замена
Е. Васильев
️️️️
Т. Бураев
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Вшивцев
Желтая карточка
Д. Кудинов
35'
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Быков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
16
Тимур Бураев
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
17
Антон Попов
ЦП
10
Александр Заикин
ЦП
14
Руслан Мурадов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
21
Николай Липаткин
ПП
ЦРФСО
31
Алексей Березин
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
22
Сергей Чернецов
ЦЗ
4
Денис Прокопенко
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
88
Роман Быков
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
15
Даниил Митин
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
77
Егор Васильев
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
8
Дмитрий Куделин
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
ЦРФСО
55
Александр Радионов
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
24
Кирилл Плотников
ПЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
9
Андрей Прудников
ЦФ
20
Никита Коляев
ЦФ
4-5-1
1
Волкотруб
16
Бураев
55
Коротков
5
Кудинов
9
Большаков
17
Попов
10
Заикин
14
Мурадов
35
Романович
21
Липаткин
22
Шестаков
4-4-1-1
31
Березин
3
Емельяненко
22
Чернецов
4
Прокопенко
37
Терентьев
10
Давыдов
25
Ситдиков
15
Митин
88
Быков
8
Петрусев
23
Вшивцев
16
Бураев
77
Васильев
77
Васильев
16
Бураев
14
Мурадов
99
Сапронов
99
Сапронов
14
Мурадов
10
Заикин
10
Гаврюк
10
Гаврюк
10
Заикин
21
Липаткин
18
Яшин
18
Яшин
21
Липаткин
8
Петрусев
27
Арлашин
27
Арлашин
8
Петрусев
23
Вшивцев
9
Прудников
9
Прудников
23
Вшивцев
37
Терентьев
20
Коляев
20
Коляев
37
Терентьев
10
Давыдов
8
Стёпин
8
Стёпин
10
Давыдов
Остались в запасе
Домодедово
ЦРФСО
8
Дмитрий Куделин
ЦП
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
24
Кирилл Плотников
ПЗ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
8
Дмитрий Куделин
ЦП
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
Остались в запасе
6
Никита Панькевич
ЦЗ
24
Кирилл Плотников
ПЗ
55
Александр Радионов
ВР
Статистика матча Домодедово - ЦРФСО
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
0 : 3
26.05.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Торпедо Вл
3 : 0
20.05.2019
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Информация о матче
Главный судья:
Денис Савин
(Ленинградская область)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Булатов назначен главным тренером «Торпедо»
2016.05.05 19:48
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1
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2
Ревякин продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата России
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1
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