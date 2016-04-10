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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Домодедово - Карелия
Домодедово - Карелия: обзор матча 10 апреля 2016
Домодедово
10.04.2016, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 20 тур
2 : 2
Завершен
Карелия
25'
Д. Большаков (П)
79'
И. Бакланов
60'
И. Кириллов (П)
73'
А. Ершов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Домодедово - Карелия
88'
Замена
И. Гаврилин
️️️️
А. Арлашин
ГОЛ! 2:2!
И. Бакланов
79'
Замена
Ф. Шереметов
️️️️
И. Сапожников
74'
73'
ГОЛ! 1:2!
А. Ершов
72'
Замена
А. Ершов
️️️️
И. Кириллов
Желтая карточка
И. Бакланов
69'
64'
Замена
В. Решетнев
️️️️
Р. Джаббаров
Замена
Т. Бураев
️️️️
А. Сапронов
61'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Кириллов
Желтая карточка
Р. Мурадов
50'
46'
Замена
Л. Петрик
️️️️
Е. Кострюхин
Желтая карточка
А. Сапронов
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Большаков
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Домодедово
71
Сергей Ревякин
ВР
2
Илья Сапожников
ЦЗ
22
Никита Самохвалов
ЦЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
14
Руслан Мурадов
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
17
Антон Попов
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
22
Иван Бакланов
ПВ
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
3
Константин Кадеев
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
20
Сергей Федотов
ЦЗ
13
Андрей Чванов
ЦЗ
88
Павел Авдеев
ЦЗ
87
Роман Протасов
ЦП
18
Егор Кострюхин
ЦП
27
Андрей Арлашин
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
16
Тимур Бураев
ЦЗ
23
Федор Шереметов
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
3
Роман Яковлев
ЦП
Карелия
1
Михаил Андрианов
ВР
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
11
Игорь Гаврилин
ЦП
7
Леонид Петрик
ЦП
10
Александр Ершов
ЦФ
3-2-4-1
71
Ревякин
22
Самохвалов
15
Самохвалов
55
Коротков
2
Сапожников
9
Большаков
14
Мурадов
99
Сапронов
17
Попов
21
Липаткин
22
Бакланов
3-2-3-1
28
Федоров
20
Федотов
13
Чванов
88
Авдеев
9
Киселев
23
Джаббаров
87
Протасов
18
Кострюхин
27
Арлашин
12
Кириллов
99
Сапронов
16
Бураев
16
Бураев
99
Сапронов
2
Сапожников
23
Шереметов
23
Шереметов
2
Сапожников
12
Кириллов
10
Ершов
10
Ершов
12
Кириллов
27
Арлашин
11
Гаврилин
11
Гаврилин
27
Арлашин
23
Джаббаров
2
Решетнев
2
Решетнев
23
Джаббаров
18
Кострюхин
7
Петрик
7
Петрик
18
Кострюхин
Остались в запасе
Домодедово
Карелия
26
Равиль Юсипов
ЦП
3
Роман Яковлев
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
1
Михаил Андрианов
ВР
Остались в запасе
26
Равиль Юсипов
ЦП
3
Роман Яковлев
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Остались в запасе
1
Михаил Андрианов
ВР
Статистика матча Домодедово - Карелия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кудряшов
(Вологда)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Домодедово
Карелия
Ревякин продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата России
2016.02.27 11:31
1
«Зенит» пригласил на просмотр защитника «Домодедово»
2016.01.08 17:34
2
Ревякин продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата России
2016.02.27 11:31
1
«Зенит» пригласил на просмотр защитника «Домодедово»
2016.01.08 17:34
2
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