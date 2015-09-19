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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Волга - Домодедово
Волга - Домодедово: обзор матча 19 сентября 2015
Волга
19.09.2015, суббота, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
1 : 1
Завершен
Домодедово
75'
А. Рощин
84'
А. Заикин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Домодедово
90'
Замена
А. Романович
️️️️
И. Сапожников
Замена
М. Мартынов
️️️️
С. Коровушкин
84'
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Заикин
Замена
И. Виноградов
️️️️
А. Рощин
82'
Желтая карточка
Н. Сергеев
80'
79'
Замена
Д. Кудинов
️️️️
А. Попов
77'
Замена
Р. Мурадов
️️️️
Е. Гаврюк
ГОЛ! 1:0!
А. Рощин
75'
Замена
Н. Кавтарадзе
️️️️
А. Соловьёв
70'
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
А. Ахметгалимов
67'
Замена
М. Киселев
️️️️
Г. Мамулашвили
55'
27'
Желтая карточка
Д. Большаков
Желтая карточка
С. Настусенко
16'
13'
Желтая карточка
Р. Юсипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
22
Петр Устинов
ВР
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
77
Семен Настусенко
ЦП
4
Асатур Саргсян
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
10
Гига Мамулашвили
ЦФ
69
Артём Рощин
ЦФ
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
2
Илья Сапожников
ЦЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
17
Антон Попов
ЦП
10
Александр Заикин
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
26
Равиль Юсипов
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
Волга
37
Дмитрий Романенко
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
14
Илья Виноградов
ЦП
40
Максим Киселев
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
16
Тимур Бураев
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
14
Руслан Мурадов
ЦП
8
Дмитрий Куделин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
2-4-2-2
22
Устинов
21
Лобанов
5
Сергеев
77
Настусенко
18
Коровушкин
8
Ахметгалимов
4
Саргсян
11
Соловьёв
10
Урхов
69
Рощин
10
Мамулашвили
3-5-1-1
1
Костриков
9
Большаков
15
Самохвалов
2
Сапожников
21
Липаткин
10
Заикин
99
Сапронов
26
Юсипов
17
Попов
2
Кирисов
10
Гаврюк
11
Соловьёв
80
Кавтарадзе
80
Кавтарадзе
11
Соловьёв
69
Рощин
14
Виноградов
14
Виноградов
69
Рощин
8
Ахметгалимов
33
Курбанов
33
Курбанов
8
Ахметгалимов
18
Коровушкин
2
Мартынов
2
Мартынов
18
Коровушкин
10
Мамулашвили
40
Киселев
40
Киселев
10
Мамулашвили
10
Гаврюк
14
Мурадов
14
Мурадов
10
Гаврюк
17
Попов
5
Кудинов
5
Кудинов
17
Попов
2
Сапожников
35
Романович
35
Романович
2
Сапожников
Остались в запасе
Волга
Домодедово
26
Евгений Пышкин
ЦП
37
Дмитрий Романенко
ВР
16
Тимур Бураев
ЦЗ
8
Дмитрий Куделин
ЦП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
55
Александр Коротков
ЦЗ
Остались в запасе
26
Евгений Пышкин
ЦП
37
Дмитрий Романенко
ВР
Остались в запасе
16
Тимур Бураев
ЦЗ
8
Дмитрий Куделин
ЦП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
55
Александр Коротков
ЦЗ
Статистика матча Волга - Домодедово
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
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