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Мате Билич
Статистика
Мате Билич - статистика
Завершил карьеру
23 октября 1980 (45)
#9 | Нападающий
185 см | 80 кг
Хорватия
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
19
4
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
1 : 0
13.05.2012
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Спортинг
2 : 1
05.05.2012
Бетис
66' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Спортинг
2 : 3
01.05.2012
Вильярреал
61' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
0 : 3
28.04.2012
Спортинг
74' - 90'
80'
Испания. Примера, 35 тур
Спортинг
2 : 1
21.04.2012
Райо Вальекано
75' - 90'
78'
65'
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3 : 1
14.04.2012
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Спортинг
2 : 3
21.03.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
2 : 1
17.03.2012
Спортинг
77' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Спортинг
1 : 0
10.03.2012
Севилья
74' - 90'
90'
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
1 : 1
25.02.2012
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
1 : 1
19.02.2012
Атлетико
79' - 90'
87'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
4 : 0
12.02.2012
Спортинг
74' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Спортинг
1 : 1
05.02.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
5 : 1
29.01.2012
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
3 : 0
23.01.2012
Спортинг
68' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Спортинг
2 : 1
15.01.2012
Малага
83' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
2 : 0
08.01.2012
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1 : 2
17.12.2011
Эспаньол
69' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1 : 3
11.12.2011
Спортинг
70' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Спортинг
0 : 3
03.12.2011
Реал
79' - 90'
27'
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
2 : 2
06.11.2011
Спортинг
78' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Спортинг
1 : 1
30.10.2011
Атлетик
65' - 90'
70'
Испания. Примера, 10 тур
Мальорка
1 : 2
26.10.2011
Спортинг
46' - 90'
49'
Испания. Примера, 9 тур
Спортинг
2 : 0
22.10.2011
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2 : 1
16.10.2011
Спортинг
61' - 90'
64'
Испания. Примера, 7 тур
Спортинг
0 : 1
02.10.2011
Барселона
79' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
4 : 0
21.09.2011
Спортинг
Был в запасе
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