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    Мате Билич - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Мате
    Фамилия Билич
    Команда Сплит
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 октября 1980 (42 года)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 19 4 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 Был в запасе Малага (Малага) 1:0 Спортинг (Хихон)
    05.05.2012 66' -90' Спортинг (Хихон) 2:1 Бетис (Севилья)
    01.05.2012 61' -90' Спортинг (Хихон) 2:3 Вильярреал (Вильярреал)
    28.04.2012 74' -90' Эспаньол (Барселона) 0:3 Спортинг (Хихон)
    80'
    21.04.2012 75' -90' Спортинг (Хихон) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    78' 65'
    14.04.2012 Был в запасе Реал (Мадрид) 3:1 Спортинг (Хихон)
    21.03.2012 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:3 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    17.03.2012 77' -90' Гранада (Гранада) 2:1 Спортинг (Хихон)
    10.03.2012 74' -90' Спортинг (Хихон) 1:0 Севилья (Севилья)
    90'
    25.02.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:1 Спортинг (Хихон)
    19.02.2012 79' -90' Спортинг (Хихон) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    87'
    12.02.2012 74' -90' Валенсия (Валенсия) 4:0 Спортинг (Хихон)
    05.02.2012 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:1 Осасуна (Памплона)
    29.01.2012 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 5:1 Спортинг (Хихон)
    23.01.2012 68' -90' Вильярреал (Вильярреал) 3:0 Спортинг (Хихон)
    15.01.2012 83' -90' Спортинг (Хихон) 2:1 Малага (Малага)
    08.01.2012 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:0 Спортинг (Хихон)
    17.12.2011 69' -90' Спортинг (Хихон) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    11.12.2011 70' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 1:3 Спортинг (Хихон)
    03.12.2011 79' -90' Спортинг (Хихон) 0:3 Реал (Мадрид)
    27'
    06.11.2011 78' -90' Сарагоса (Сарагоса) 2:2 Спортинг (Хихон)
    30.10.2011 65' -90' Спортинг (Хихон) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    70'
    26.10.2011 46' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:2 Спортинг (Хихон)
    49'
    22.10.2011 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:0 Гранада (Гранада)
    16.10.2011 61' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Спортинг (Хихон)
    64'
    02.10.2011 79' -90' Спортинг (Хихон) 0:1 Барселона (Барселона)
    21.09.2011 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:0 Спортинг (Хихон)
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