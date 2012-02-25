Мате Билич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мате
|Фамилия
|Билич
|Команда
|Сплит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 октября 1980 (42 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Мате
|Фамилия
|Билич
|Команда
|Сплит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 октября 1980 (42 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|19
|4
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:0
|Спортинг (Хихон)
|05.05.2012
|66' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|01.05.2012
|61' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|28.04.2012
|74' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|0:3
|Спортинг (Хихон)
|80'
|21.04.2012
|75' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|78' 65'
|14.04.2012
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Спортинг (Хихон)
|21.03.2012
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:3
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|17.03.2012
|77' -90'
|Гранада (Гранада)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|10.03.2012
|74' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|90'
|25.02.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|1:1
|Спортинг (Хихон)
|19.02.2012
|79' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|87'
|12.02.2012
|74' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|4:0
|Спортинг (Хихон)
|05.02.2012
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|29.01.2012
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|5:1
|Спортинг (Хихон)
|23.01.2012
|68' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:0
|Спортинг (Хихон)
|15.01.2012
|83' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Малага (Малага)
|08.01.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Спортинг (Хихон)
|17.12.2011
|69' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|11.12.2011
|70' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:3
|Спортинг (Хихон)
|03.12.2011
|79' -90'
|Спортинг (Хихон)
|0:3
|Реал (Мадрид)
|27'
|06.11.2011
|78' -90'
|Сарагоса (Сарагоса)
|2:2
|Спортинг (Хихон)
|30.10.2011
|65' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|70'
|26.10.2011
|46' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:2
|Спортинг (Хихон)
|49'
|22.10.2011
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:0
|Гранада (Гранада)
|16.10.2011
|61' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|64'
|02.10.2011
|79' -90'
|Спортинг (Хихон)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|21.09.2011
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Спортинг (Хихон)