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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Спортинг
Реал - Спортинг: обзор матча 14 апреля 2012
Реал
14.04.2012, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг
37'
Г. Игуаин
74'
К. Роналду
82'
К. Бензема
30'
М. Де лас Куэвас (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Спортинг
ГОЛ! 3:1!
К. Бензема
Пас отдал
М. Озил
Вторая желтая
Р. Канелья
Желтая карточка
А. Гальвез
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
А. Колунга
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Х. Пабло
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
А. Каштру
️️️️
Г. Сангой
Желтая карточка
Пепе
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Р. Леон
️️️️
И. Эрнандес
Замена
К. Бензема
️️️️
Н. Шахин
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
С. Рамос
Желтая карточка
И. Куэльяр
Желтая карточка
Р. Канелья
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
О. Трехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
(К)
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
35
Мойсес Гарсиа
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЛВ
6
Алехандро Гальвез
ЦП
11
Альберто Лора
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Мате Билич
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
28
Хедира
8
Шахин
10
Озил
7
Кальехон
9
Игуаин
7
Роналду
3-2-2-2-1
25
Хуан Пабло
4
Ботиа
35
Гарсиа
14
Эрнандес
22
Суарес
15
Канелья
6
Гальвез
11
Лора
8
Трехо
10
Де лас Куэвас
10
Сангой
9
Игуаин
23
Гранеро
23
Гранеро
9
Игуаин
7
Кальехон
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Кальехон
8
Шахин
9
Бензема
9
Бензема
8
Шахин
14
Эрнандес
22
Леон
22
Леон
14
Эрнандес
10
Сангой
8
Каштру
8
Каштру
10
Сангой
10
Де лас Куэвас
27
Колунга
27
Колунга
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Реал
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Иван Куэльяр
ВР
10
Начо Касес
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Кака
АП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
10
Начо Касес
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хавьер Клементе
Статистика матча Реал - Спортинг
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
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Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
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1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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