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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Барселона
Спортинг - Барселона: обзор матча 02 октября 2011
Спортинг
02.10.2011, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
12'
Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Барселона
+2
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
А. Каштру
Замена
С. Кейта
️️️️
Адриано
Замена
М. Билич
️️️️
Н. Касес
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
О. Трехо
Замена
Ж. Пике
️️️️
Педро
Замена
Максвелл
️️️️
Э. Абидаль
Травма
Э. Абидаль
Желтая карточка
Педро
Желтая карточка
Н. Касес
12'
ГОЛ! 0:1!
Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
10
Начо Касес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Андре Каштру
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПВ
18
Давид Баррал
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
4
Ботиа
14
Эрнандес
11
Лора
10
Касес
5
Ривера
8
Трехо
8
Каштру
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
22
Абидаль
14
Маскерано
3
Адриано
5
Бускетс
6
Хави
6
Алькантара
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
8
Трехо
7
Айосе
7
Айосе
8
Трехо
10
Касес
9
Билич
9
Билич
10
Касес
22
Абидаль
17
Максвелл
17
Максвелл
22
Абидаль
9
Педро
3
Пике
3
Пике
9
Педро
3
Адриано
20
Кейта
20
Кейта
3
Адриано
Остались в запасе
Спортинг
Барселона
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Спортинг - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 14 тур
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Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
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0 : 1
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Испания. Примера, 10 тур
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1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 08:20 (понедельник, 3 октября)
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