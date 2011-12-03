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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Реал
Спортинг - Реал: обзор матча 03 декабря 2011
Спортинг
03.12.2011, суббота, 21:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 3
Завершен
Реал
35'
А. Ди Мария
64'
К. Роналду
90+2'
Марсело
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Реал
+2
ГОЛ! 0:3!
Марсело
Пас отдал
К. Бензема
Замена
Кака
️️️️
М. Озил
Вторая желтая
С. Эгурен
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Н. Ново
️️️️
О. Трехо
Замена
Г. Сангой
️️️️
А. Каштру
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
Н. Касес
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Желтая карточка
М. Билич
Желтая карточка
О. Трехо
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
С. Эгурен
Желтая карточка
Х. Кальехон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЛВ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Андре Каштру
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Кака
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
15
Арнолен
4
Ботиа
22
Суарес
9
Эгурен
10
Касес
10
Де лас Куэвас
8
Каштру
8
Трехо
18
Баррал
4-2-2-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
19
Диарра
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
8
Трехо
10
Ново
10
Ново
8
Трехо
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
8
Каштру
10
Сангой
10
Сангой
8
Каштру
11
Ди Мария
39
Альбиоль
39
Альбиоль
11
Ди Мария
10
Озил
10
Кака
10
Кака
10
Озил
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
Остались в запасе
Спортинг
Реал
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
1
Антонио Адан
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Спортинг - Реал
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
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Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:25 (прямая)
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