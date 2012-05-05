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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Бетис
Спортинг - Бетис: обзор матча 05 мая 2012
Спортинг
05.05.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
12'
Г. Сангой
55'
Г. Сангой
45+2'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Бетис
Желтая карточка
Н. Касес
Замена
Серхио
️️️️
Ноно
Замена
А. Ривера
️️️️
Г. Сангой
Замена
М. Билич
️️️️
Ф. Менди
Замена
Х. Перейра
️️️️
Х. Матилья
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Х. Молина
Замена
Н. Касес
️️️️
А. Колунга
ГОЛ! 2:1!
Г. Сангой
Пас отдал
О. Трехо
Желтая карточка
Ноно
Желтая карточка
Г. Перес Айосе
+2
ГОЛ! 1:1!
Х. Молина
Пас отдал
А. Посуэло
Желтая карточка
Паулао
13'
Желтая карточка
А. Амайя
ГОЛ! 1:0!
Г. Сангой
Пас отдал
А. Гальвез
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
35
Мойсес Гарсиа
ЛВ
22
Формос Менди
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЛВ
30
Ноно
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
26
Педро Орфилья
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Бетис
31
Фабри
ВР
32
Ману Паланкар
ЦЗ
26
Супер
ЦЗ
34
Карлос Гарсиа
ЦП
25
Серхио
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Хуан Пабло
6
Гальвез
7
Айосе
15
Арнолен
11
Лора
22
Суарес
22
Менди
27
Колунга
35
Гарсиа
8
Трехо
10
Сангой
4-3-1-2
13
Касто
2
Чика
4
Амайя
3
Паулао
23
Начо
30
Ноно
8
Матилья
8
Посуэло
8
Севилья
24
Кастро
19
Молина
10
Сангой
5
Ривера
5
Ривера
10
Сангой
27
Колунга
10
Касес
10
Касес
27
Колунга
22
Менди
9
Билич
9
Билич
22
Менди
30
Ноно
25
Серхио
25
Серхио
30
Ноно
19
Молина
10
Монтеро
10
Монтеро
19
Молина
8
Матилья
9
Перейра
9
Перейра
8
Матилья
Остались в запасе
Спортинг
Бетис
26
Педро Орфилья
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Хавьер Клементе
34
Карлос Гарсиа
ЦП
32
Ману Паланкар
ЦЗ
26
Супер
ЦЗ
31
Фабри
ВР
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
26
Педро Орфилья
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Остались в запасе
34
Карлос Гарсиа
ЦП
32
Ману Паланкар
ЦЗ
26
Супер
ЦЗ
31
Фабри
ВР
Главный тренер
Хавьер Клементе
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Спортинг - Бетис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
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Спортинг
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Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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