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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Райо Вальекано
Спортинг - Райо Вальекано: обзор матча 21 апреля 2012
Спортинг
21.04.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
18'
Г. Сангой
78'
М. Билич
51'
М. Лабака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Райо Вальекано
Вторая желтая
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
Д. Суарес
Замена
А. Ривера
️️️️
О. Трехо
Замена
Мичел
️️️️
Р. Браво
ГОЛ! 2:1!
М. Билич
Желтая карточка
Р. Трасоррас
Красная карточка
М. Лабака
Замена
М. Билич
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Х. Пулидо
Замена
Ф. Менди
️️️️
А. Колунга
Желтая карточка
М. Билич
Замена
Х. Пулидо
️️️️
Робер
ГОЛ! 1:1!
М. Лабака
Желтая карточка
Г. Арнолен
Замена
А. Делибашич
️️️️
Э. Арментерос
Желтая карточка
Г. Перес Айосе
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
ГОЛ! 1:0!
Г. Сангой
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
35
Мойсес Гарсиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЛВ
27
Адриан Колунга
ЦП
11
Альберто Лора
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ПЗ
20
Хосе Мануэль Касадо
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
10
Пити
ПВ
23
Эмилиано Арментерос
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
26
Педро Орфилья
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Андре Каштру
АП
22
Формос Менди
ЦФ
9
Мате Билич
ЦФ
Райо Вальекано
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
28
Диего Бенито
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
4
Ботиа
15
Арнолен
35
Гарсиа
22
Суарес
27
Колунга
11
Лора
10
Де лас Куэвас
8
Трехо
7
Айосе
10
Сангой
4-2-1-3
1
Кобеньо
10
Трасоррас
3
Робер
4
Лабака
4
Браво
20
Касадо
26
Мовилья
10
Пити
25
Мичу
19
Коста
23
Арментерос
8
Трехо
5
Ривера
5
Ривера
8
Трехо
27
Колунга
22
Менди
22
Менди
27
Колунга
10
Де лас Куэвас
9
Билич
9
Билич
10
Де лас Куэвас
3
Робер
5
Пулидо
5
Пулидо
3
Робер
4
Браво
8
Мичел
8
Мичел
4
Браво
23
Арментерос
23
Делибашич
23
Делибашич
23
Арментерос
Остались в запасе
Спортинг
Райо Вальекано
26
Педро Орфилья
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
10
Начо Касес
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Хавьер Клементе
28
Диего Бенито
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
26
Педро Орфилья
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
10
Начо Касес
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Остались в запасе
28
Диего Бенито
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Статистика матча Спортинг - Райо Вальекано
4
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
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08.11.2026
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Сеута
0 : 2
01.11.2026
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Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
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Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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1 : 0
08.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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