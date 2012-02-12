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Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Спортинг
Валенсия - Спортинг: обзор матча 12 февраля 2012
Валенсия
12.02.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 23 тур
4 : 0
Завершен
Спортинг
33'
С. Фегули
73'
А. Ботиа (АГ)
90+1'
Жонас
90+3'
Жонас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Спортинг
ГОЛ! 4:0!
Жонас
Пас отдал
Р. Сольдадо
+3
ГОЛ! 3:0!
Жонас
Пас отдал
А. Рами
+1
Замена
Х. Бернат
️️️️
Ж. Альба
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Фегули
Замена
М. Билич
️️️️
А. Каштру
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Ботиа
Замена
Жонас
️️️️
А. Адурис
Замена
А. Колунга
️️️️
Кармело
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
Р. Канелья
Травма
Р. Канелья
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
Пас отдал
Ж. Матье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
6
Кармело
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Андре Каштру
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПВ
18
Давид Баррал
(К)
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Техада
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
8
Оскар Трехо
АП
27
Адриан Колунга
ЦФ
9
Мате Билич
ЦФ
4-1-3-2
13
Гуаита
18
Альба
23
Рами
5
Деальберт
23
Мигел
8
Фегули
22
Матье
6
Альбельда
8
Коста
9
Сольдадо
20
Адурис
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
15
Арнолен
4
Ботиа
15
Канелья
5
Ривера
9
Эгурен
10
Де лас Куэвас
8
Каштру
6
Кармело
18
Баррал
18
Альба
24
Бернат
24
Бернат
18
Альба
8
Фегули
10
Пьятти
10
Пьятти
8
Фегули
20
Адурис
17
Жонас
17
Жонас
20
Адурис
15
Канелья
7
Айосе
7
Айосе
15
Канелья
6
Кармело
27
Колунга
27
Колунга
6
Кармело
8
Каштру
9
Билич
9
Билич
8
Каштру
Остались в запасе
Валенсия
Спортинг
25
Диего Алвес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Иньяки Техада
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Иньяки Техада
Статистика матча Валенсия - Спортинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
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Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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