Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Америки 2015 Лига Европы 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Кубок Америки 2011 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009