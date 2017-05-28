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Матиас Фернандес
Статистика
Матиас Фернандес - статистика
Завершил карьеру
15 мая 1986 (40), Буэнос-Айрес
#14 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Чили | Аргентина
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Кубок Америки 2015
Лига Европы 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Кубок Америки 2011
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
13
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
2 : 1
28.05.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
3 : 0
21.05.2017
Болонья
45' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1 : 1
13.05.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 4
07.05.2017
Рома
1' - 45'
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
1 : 1
30.04.2017
Милан
1' - 78'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 2
23.04.2017
Эмполи
1' - 62'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
15.04.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4 : 0
09.04.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Пескара
1 : 1
02.04.2017
Милан
1' - 78'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1 : 0
18.03.2017
Дженоа
1' - 74'
33'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
2 : 1
10.03.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3 : 1
04.03.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
0 : 1
26.02.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2 : 1
19.02.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1 : 1
13.02.2017
Милан
77' - 90'
82'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
0 : 1
08.02.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0 : 1
05.02.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
2 : 1
29.01.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1 : 0
12.12.2016
Милан
66' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1 : 4
26.11.2016
Милан
1' - 10'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
2 : 2
20.11.2016
Интер
71' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
1 : 2
06.11.2016
Милан
63' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
1 : 0
28.08.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
2 : 1
20.08.2016
Фиорентина
Был в запасе
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