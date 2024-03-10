Anouar El Azzouzi - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Anouar El Azzouzi
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Anouar El Azzouzi
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|21
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|Твенте (Энсхеде)
|12.05.2024
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|05.05.2024
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|5:0
|Зволле (Зволле)
|40'
|28.04.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|3:1
|Хераклес (Альмело)
|14.04.2024
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|2:2
|Зволле (Зволле)
|90'
|06.04.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|2:1
|Экселсиор (Роттердам)
|03.04.2024
|1' -86'
|Утрехт (Утрехт)
|5:1
|Зволле (Зволле)
|31.03.2024
|1' -67'
|Зволле (Зволле)
|1:3
|Аякс (Амстердам)
|16.03.2024
|1' -69'
|Фортуна (Ситтард)
|3:1
|Зволле (Зволле)
|21'
|10.03.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|03.03.2024
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|24.02.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:7
|ПСВ (Эйндховен)
|17.02.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Алмере Сити (Алмере)
|11.02.2024
|86' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|04.02.2024
|85' -90'
|Спарта (Роттердам)
|0:2
|Зволле (Зволле)
|26.01.2024
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|13.01.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|2:2
|Херенвен (Херенвен)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Зволле (Зволле)
|09.12.2023
|46' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:3
|НЕК (Неймеген)
|02.12.2023
|85' -90'
|Волендам (Волендам)
|0:5
|Зволле (Зволле)
|25.11.2023
|80' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|12.11.2023
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|4:0
|Зволле (Зволле)
|05.11.2023
|74' -90'
|Зволле (Зволле)
|2:0
|Фортуна (Ситтард)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|2:4
|Зволле (Зволле)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|Зволле (Зволле)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|02.09.2023
|69' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|1:2
|Зволле (Зволле)
|86'
|27.08.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Утрехт (Утрехт)