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    Anouar El Azzouzi - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Anouar El Azzouzi
    Команда Зволле
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зволле 21 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 1' -90' Зволле (Зволле) 1:2 Твенте (Энсхеде)
    12.05.2024 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:1 Зволле (Зволле)
    05.05.2024 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 5:0 Зволле (Зволле)
    40'
    28.04.2024 1' -90' Зволле (Зволле) 3:1 Хераклес (Альмело)
    14.04.2024 1' -90' НЕК (Неймеген) 2:2 Зволле (Зволле)
    90'
    06.04.2024 1' -90' Зволле (Зволле) 2:1 Экселсиор (Роттердам)
    03.04.2024 1' -86' Утрехт (Утрехт) 5:1 Зволле (Зволле)
    31.03.2024 1' -67' Зволле (Зволле) 1:3 Аякс (Амстердам)
    16.03.2024 1' -69' Фортуна (Ситтард) 3:1 Зволле (Зволле)
    21'
    10.03.2024 1' -90' Зволле (Зволле) 1:1 Волендам (Волендам)
    03.03.2024 1' -90' Херенвен (Херенвен) 2:0 Зволле (Зволле)
    24.02.2024 1' -90' Зволле (Зволле) 1:7 ПСВ (Эйндховен)
    17.02.2024 1' -90' Зволле (Зволле) 0:1 Алмере Сити (Алмере)
    11.02.2024 86' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Зволле (Зволле)
    04.02.2024 85' -90' Спарта (Роттердам) 0:2 Зволле (Зволле)
    26.01.2024 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:0 Витесс (Арнем)
    13.01.2024 1' -90' Зволле (Зволле) 2:2 Херенвен (Херенвен)
    17.12.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 2:2 Зволле (Зволле)
    09.12.2023 46' -90' Зволле (Зволле) 1:3 НЕК (Неймеген)
    02.12.2023 85' -90' Волендам (Волендам) 0:5 Зволле (Зволле)
    25.11.2023 80' -90' Зволле (Зволле) 1:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    12.11.2023 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 4:0 Зволле (Зволле)
    05.11.2023 74' -90' Зволле (Зволле) 2:0 Фортуна (Ситтард)
    22.10.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 2:4 Зволле (Зволле)
    08.10.2023 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:2 Фейеноорд (Роттердам)
    01.10.2023 Был в запасе Хераклес (Альмело) 2:1 Зволле (Зволле)
    24.09.2023 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:3 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    02.09.2023 69' -90' Алмере Сити (Алмере) 1:2 Зволле (Зволле)
    86'
    27.08.2023 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:0 Утрехт (Утрехт)
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