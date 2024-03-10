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    Sontje Hansen - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Sontje Hansen
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 33 6 5 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 1' -46' Алмере Сити (Алмере) 1:4 НЕК (Неймеген)
    45'
    12.05.2024 79' -90' НЕК (Неймеген) 2:3 Фейеноорд (Роттердам)
    80'
    06.05.2024 80' -90' Экселсиор (Роттердам) 0:3 НЕК (Неймеген)
    28.04.2024 55' -90' НЕК (Неймеген) 0:3 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    14.04.2024 1' -64' НЕК (Неймеген) 2:2 Зволле (Зволле)
    07.04.2024 61' -90' Витесс (Арнем) 0:3 НЕК (Неймеген)
    80' 90' 65' 80'
    02.04.2024 46' -76' Фортуна (Ситтард) 1:1 НЕК (Неймеген)
    30.03.2024 Был в запасе НЕК (Неймеген) 3:1 ПСВ (Эйндховен)
    17.03.2024 1' -72' Утрехт (Утрехт) 1:0 НЕК (Неймеген)
    10.03.2024 1' -50' НЕК (Неймеген) 2:0 Херенвен (Херенвен)
    01.03.2024 1' -67' Волендам (Волендам) 2:5 НЕК (Неймеген)
    11' 31'
    24.02.2024 61' -90' НЕК (Неймеген) 2:0 Спарта (Роттердам)
    82'
    18.02.2024 1' -76' Аякс (Амстердам) 2:2 НЕК (Неймеген)
    09.02.2024 1' -46' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:0 НЕК (Неймеген)
    03.02.2024 1' -85' НЕК (Неймеген) 3:1 Хераклес (Альмело)
    59'
    28.01.2024 1' -70' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 НЕК (Неймеген)
    20.01.2024 1' -80' НЕК (Неймеген) 1:0 Твенте (Энсхеде)
    14.01.2024 1' -85' Фейеноорд (Роттердам) 2:2 НЕК (Неймеген)
    15.12.2023 1' -85' НЕК (Неймеген) 4:1 Фортуна (Ситтард)
    75' 70'
    09.12.2023 1' -76' Зволле (Зволле) 1:3 НЕК (Неймеген)
    06.12.2023 1' -63' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:2 НЕК (Неймеген)
    03.12.2023 1' -64' НЕК (Неймеген) 1:2 Аякс (Амстердам)
    26.11.2023 1' -89' НЕК (Неймеген) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    11.11.2023 1' -73' Твенте (Энсхеде) 3:3 НЕК (Неймеген)
    05.11.2023 83' -90' НЕК (Неймеген) 3:3 Волендам (Волендам)
    21.10.2023 1' -76' НЕК (Неймеген) 1:1 Алмере Сити (Алмере)
    07.10.2023 1' -88' Херенвен (Херенвен) 1:1 НЕК (Неймеген)
    01.10.2023 1' -59' НЕК (Неймеген) 1:3 Витесс (Арнем)
    23.09.2023 1' -66' НЕК (Неймеген) 3:0 Утрехт (Утрехт)
    16.09.2023 1' -59' ПСВ (Эйндховен) 4:0 НЕК (Неймеген)
    01.09.2023 45' -90' Спарта (Роттердам) 1:1 НЕК (Неймеген)
    26.08.2023 1' -75' НЕК (Неймеген) 3:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    18.08.2023 1' -65' Хераклес (Альмело) 2:1 НЕК (Неймеген)
    13.08.2023 1' -54' НЕК (Неймеген) 3:4 Экселсиор (Роттердам)
    44'
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