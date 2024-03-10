Sontje Hansen - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Sontje Hansen
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Sontje Hansen
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|33
|6
|5
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -46'
|Алмере Сити (Алмере)
|1:4
|НЕК (Неймеген)
|45'
|12.05.2024
|79' -90'
|НЕК (Неймеген)
|2:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|80'
|06.05.2024
|80' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|28.04.2024
|55' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|14.04.2024
|1' -64'
|НЕК (Неймеген)
|2:2
|Зволле (Зволле)
|07.04.2024
|61' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|80' 90' 65' 80'
|02.04.2024
|46' -76'
|Фортуна (Ситтард)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|30.03.2024
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|ПСВ (Эйндховен)
|17.03.2024
|1' -72'
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|10.03.2024
|1' -50'
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Херенвен (Херенвен)
|01.03.2024
|1' -67'
|Волендам (Волендам)
|2:5
|НЕК (Неймеген)
|11' 31'
|24.02.2024
|61' -90'
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Спарта (Роттердам)
|82'
|18.02.2024
|1' -76'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|НЕК (Неймеген)
|09.02.2024
|1' -46'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|03.02.2024
|1' -85'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Хераклес (Альмело)
|59'
|28.01.2024
|1' -70'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|НЕК (Неймеген)
|20.01.2024
|1' -80'
|НЕК (Неймеген)
|1:0
|Твенте (Энсхеде)
|14.01.2024
|1' -85'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|НЕК (Неймеген)
|15.12.2023
|1' -85'
|НЕК (Неймеген)
|4:1
|Фортуна (Ситтард)
|75' 70'
|09.12.2023
|1' -76'
|Зволле (Зволле)
|1:3
|НЕК (Неймеген)
|06.12.2023
|1' -63'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:2
|НЕК (Неймеген)
|03.12.2023
|1' -64'
|НЕК (Неймеген)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|26.11.2023
|1' -89'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|11.11.2023
|1' -73'
|Твенте (Энсхеде)
|3:3
|НЕК (Неймеген)
|05.11.2023
|83' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Волендам (Волендам)
|21.10.2023
|1' -76'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Алмере Сити (Алмере)
|07.10.2023
|1' -88'
|Херенвен (Херенвен)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|01.10.2023
|1' -59'
|НЕК (Неймеген)
|1:3
|Витесс (Арнем)
|23.09.2023
|1' -66'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Утрехт (Утрехт)
|16.09.2023
|1' -59'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:0
|НЕК (Неймеген)
|01.09.2023
|45' -90'
|Спарта (Роттердам)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|26.08.2023
|1' -75'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|18.08.2023
|1' -65'
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|НЕК (Неймеген)
|13.08.2023
|1' -54'
|НЕК (Неймеген)
|3:4
|Экселсиор (Роттердам)
|44'