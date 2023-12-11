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    Niko Rak - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Niko Rak
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.02.2024 Был в запасе Ризеспор (Ризе) 0:0 Коньяспор (Конья)
    28.01.2024 Был в запасе Коньяспор (Конья) 2:3 Истанбул Башакшехир (Стамбул)
    24.01.2024 Был в запасе Газиантеп (Газиантеп) 1:1 Коньяспор (Конья)
    21.01.2024 Был в запасе Коньяспор (Конья) 1:1 Антальяспор (Анталья)
    14.01.2024 Был в запасе Истанбулспор (Стамбул) 0:0 Коньяспор (Конья)
    10.01.2024 60' -90' Фенербахче (Стамбул) 7:1 Коньяспор (Конья)
    07.01.2024 90' -90' Галатасарай (Стамбул) 3:0 Коньяспор (Конья)
    24.12.2023 90' -90' Коньяспор (Конья) 2:0 Кайсериспор (Кайсери)
    21.12.2023 Был в запасе Самсунспор (Самсун) 1:1 Коньяспор (Конья)
    11.12.2023 Был в запасе Коньяспор (Конья) 0:1 Сивасспор (Сивас)
    02.12.2023 Был в запасе Аланьяспор (Аланья) 2:2 Коньяспор (Конья)
    25.11.2023 Был в запасе Коньяспор (Конья) 2:0 Касымпаша (Стамбул)
    10.11.2023 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 2:1 Коньяспор (Конья)
    05.11.2023 Был в запасе Коньяспор (Конья) 1:1 Карагюмрюк (Стамбул)
    28.10.2023 82' -90' Адана Демирспор (Адана) 3:0 Коньяспор (Конья)
    21.10.2023 Был в запасе Коньяспор (Конья) 1:2 Пендикспор (Стамбул)
    08.10.2023 Был в запасе Хатайспор (Антакья) 3:1 Коньяспор (Конья)
    01.10.2023 Был в запасе Коньяспор (Конья) 0:2 Бешикташ (Стамбул)
    24.09.2023 Был в запасе Анкарагюджю (Анкара) 1:1 Коньяспор (Конья)
    16.09.2023 Был в запасе Коньяспор (Конья) 1:2 Ризеспор (Ризе)
    25.08.2023 Был в запасе Коньяспор (Конья) 2:0 Газиантеп (Газиантеп)
    18.08.2023 Был в запасе Антальяспор (Анталья) 1:1 Коньяспор (Конья)
    12.08.2023 Был в запасе Коньяспор (Конья) 1:1 Истанбулспор (Стамбул)
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