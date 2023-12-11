Niko Rak - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Niko Rak
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Niko Rak
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.02.2024
|Был в запасе
|Ризеспор (Ризе)
|0:0
|Коньяспор (Конья)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|2:3
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|24.01.2024
|Был в запасе
|Газиантеп (Газиантеп)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|1:1
|Антальяспор (Анталья)
|14.01.2024
|Был в запасе
|Истанбулспор (Стамбул)
|0:0
|Коньяспор (Конья)
|10.01.2024
|60' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|7:1
|Коньяспор (Конья)
|07.01.2024
|90' -90'
|Галатасарай (Стамбул)
|3:0
|Коньяспор (Конья)
|24.12.2023
|90' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|Кайсериспор (Кайсери)
|21.12.2023
|Был в запасе
|Самсунспор (Самсун)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|11.12.2023
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|0:1
|Сивасспор (Сивас)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Аланьяспор (Аланья)
|2:2
|Коньяспор (Конья)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|Касымпаша (Стамбул)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Коньяспор (Конья)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|1:1
|Карагюмрюк (Стамбул)
|28.10.2023
|82' -90'
|Адана Демирспор (Адана)
|3:0
|Коньяспор (Конья)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|1:2
|Пендикспор (Стамбул)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Хатайспор (Антакья)
|3:1
|Коньяспор (Конья)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|0:2
|Бешикташ (Стамбул)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Анкарагюджю (Анкара)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|1:2
|Ризеспор (Ризе)
|25.08.2023
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|Газиантеп (Газиантеп)
|18.08.2023
|Был в запасе
|Антальяспор (Анталья)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|12.08.2023
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|1:1
|Истанбулспор (Стамбул)