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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Истанбул Башакшехир
Коньяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 28 января 2024
Коньяспор
28.01.2024, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 23 тур
2 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
8'
Л. Прип
14'
Л. Прип
67'
К. Пентек (П)
79'
К. Пентек
90+2'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Истанбул Башакшехир
90'
+5
Замена
H. Güreler
️️️️
Д. Алексич
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
К. Пентек
Пас отдал
Соуза
89'
Замена
Л. Лима
️️️️
Л. Дюбуа
89'
Замена
М. Текдемир
️️️️
Б. Озкан
79'
ГОЛ! 2:2!
К. Пентек
Пас отдал
Д. Тюрук
Замена
А. Ндао
️️️️
Л. Прип
78'
77'
Замена
Соуза
️️️️
О. Эргюн
Замена
Ю. Малли
️️️️
С. Цикалеши
68'
Замена
В. Этеми
️️️️
M. Moreno
68'
67'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Пентек
66'
Желтая карточка
Э. Ильхан
Желтая карточка
С. Дикмен
61'
59'
Желтая карточка
О. Эргюн
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
55'
ГОЛ! 2:0!
Л. Прип
Пас отдал
С. Цикалеши
14'
ГОЛ! 1:0!
Л. Прип
Пас отдал
С. Цикалеши
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
12
Гильерме
(К)
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
14
Metehan Mert
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
(К)
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
4
Онур Эргюн
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Коньяспор
27
Jakub Słowik
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
26
Emmanuel Boateng
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
5
Соуза
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
3-4-1-2
1
Эртас
12
Гильерме
5
Язгили
33
6
Дикмен
7
20
Чикелдэу
15
Н'Зонзи
18
Прип
17
Цикалеши
14
3-3-3-1
1
Бабакан
27
Ба
3
Опоку
9
Алексич
15
Дюбуа
4
Эргюн
3
Дуарте
9
Тюрук
80
Айдогмус
19
Озкан
9
Пентек
17
Цикалеши
10
Малли
10
Малли
17
Цикалеши
7
72
Этеми
72
Этеми
7
18
Прип
18
Ндао
18
Ндао
18
Прип
15
Дюбуа
6
Лима
6
Лима
15
Дюбуа
19
Озкан
21
Текдемир
21
Текдемир
19
Озкан
9
Алексич
15
15
9
Алексич
4
Эргюн
5
Соуза
5
Соуза
4
Эргюн
Остались в запасе
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
27
Jakub Słowik
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
26
Emmanuel Boateng
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
98
Дениз Дилмен
ВР
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
27
Jakub Słowik
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
26
Emmanuel Boateng
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Коньяспор - Истанбул Башакшехир
2
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
6
12
Офсайды
1
2
Количество передач
268
520
Сейвы
2
1
Точность передач %
67
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.91
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Альпер Акарсу
(Анкара)
Стадион:
Конья
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