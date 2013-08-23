|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2013
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Ангушт (Назрань)
|03.11.2013
|57' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|23.10.2013
|1' -46'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|18.10.2013
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.10.2013
|1' -72'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|10.09.2013
|46' -84'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|05.09.2013
|90' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|28.08.2013
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Салют (Белгород)
|23.08.2013
|1' -41'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:3
|Луч (Владивосток)
|18.08.2013
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|07.08.2013
|75' -90'
|0:0
|Луч (Владивосток)
|02.08.2013
|61' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|28.07.2013
|59' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|23.07.2013
|1' -59'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|52'
|18.07.2013
|1' -64'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|13.07.2013
|1' -37'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|07.07.2013
|70' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|84'