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Александр Тихоновецкий - статистика

Завершил карьеру
11 апреля 1979 (47)
#10 | Нападающий
184 см | 83 кг
Россия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0 : 2
17.11.2013
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Луч
1 : 0
10.11.2013
Ангушт
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Уфа
0 : 0
03.11.2013
Луч
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Шинник
1 : 0
23.10.2013
Луч
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
1 : 0
18.10.2013
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Енисей
1 : 0
13.10.2013
Луч
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
0 : 0
10.09.2013
Торпедо
46' - 84'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
0 : 2
05.09.2013
Луч
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Луч
1 : 1
28.08.2013
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
1 : 3
23.08.2013
Луч
1' - 41'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1 : 0
18.08.2013
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
0 : 0
02.08.2013
Нефтехимик
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Ангушт
0 : 2
28.07.2013
Луч
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Луч
1 : 0
23.07.2013
Уфа
1' - 59'
52'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химик
1 : 0
18.07.2013
Луч
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Луч
0 : 1
13.07.2013
Шинник
1' - 37'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
1 : 0
07.07.2013
Луч
70' - 90'
84'
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