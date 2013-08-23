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    Александр Тихоновецкий - статистика

    Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Викторович
    Фамилия Тихоновецкий
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 апреля 1979 (43 года)
    Рост 184
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2013 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 0:2 Луч (Владивосток)
    10.11.2013 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:0 Ангушт (Назрань)
    03.11.2013 57' -90' Уфа (Уфа) 0:0 Луч (Владивосток)
    23.10.2013 1' -46' Шинник (Ярославль) 1:0 Луч (Владивосток)
    18.10.2013 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    13.10.2013 1' -72' Енисей (Красноярск) 1:0 Луч (Владивосток)
    10.09.2013 46' -84' Луч (Владивосток) 0:0 Торпедо (Москва)
    05.09.2013 90' -90' Ротор (Волгоград) 0:2 Луч (Владивосток)
    28.08.2013 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:1 Салют (Белгород)
    23.08.2013 1' -41' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:3 Луч (Владивосток)
    18.08.2013 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:0 Луч (Владивосток)
    07.08.2013 75' -90' 0:0 Луч (Владивосток)
    02.08.2013 61' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    28.07.2013 59' -90' Ангушт (Назрань) 0:2 Луч (Владивосток)
    23.07.2013 1' -59' Луч (Владивосток) 1:0 Уфа (Уфа)
    52'
    18.07.2013 1' -64' Химик (Дзержинск) 1:0 Луч (Владивосток)
    13.07.2013 1' -37' Луч (Владивосток) 0:1 Шинник (Ярославль)
    07.07.2013 70' -90' Оренбург (Оренбург) 1:0 Луч (Владивосток)
    84'
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