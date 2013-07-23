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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Уфа
Луч - Уфа: обзор матча 23 июля 2013
Луч
23.07.2013, вторник, 12:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
88'
И. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Уфа
90'
+1
Замена
А. Мязин
️️️️
С. Данилов
Желтая карточка
И. Михалев
89'
ГОЛ! 1:0!
И. Михалев
88'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
С. Пономаренко
79'
75'
Замена
К. Подкорытов
️️️️
А. Валикаев
67'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Голубов
64'
Замена
А. Засеев
️️️️
А. Киреев
Замена
С. Колычев
️️️️
А. Киселев
63'
61'
Желтая карточка
А. Киреев
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Тихоновецкий
59'
Желтая карточка
А. Тихоновецкий
52'
Замена
И. Михалев
️️️️
Р. Мавлетдинов
42'
12'
Желтая карточка
П. Аликин
8'
Желтая карточка
М. Тишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
18
Антон Киселев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
44
Денис Клопков
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
6
Виллиам
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
57
Константин Подкорытов
ЦП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
2-1-4-1-1
70
Котляров
2
Кренделев
12
Пономаренко
3
Соловей
44
Клопков
35
Романович
3
Тетрашвили
14
Мавлетдинов
77
Романенко
10
Тихоновецкий
3-2-4-1
1
Юрченко
88
Киреев
3
Аликин
19
Осипов
44
Тишкин
33
Сухов
7
Данилов
11
Карлос
6
Виллиам
5
Валикаев
85
Голубов
18
Киселев
67
Колычев
67
Колычев
18
Киселев
12
Пономаренко
56
Гриднев
56
Гриднев
12
Пономаренко
14
Мавлетдинов
39
Михалев
39
Михалев
14
Мавлетдинов
10
Тихоновецкий
13
Дорожкин
13
Дорожкин
10
Тихоновецкий
5
Валикаев
57
Подкорытов
57
Подкорытов
5
Валикаев
88
Киреев
13
Засеев
13
Засеев
88
Киреев
7
Данилов
87
Мязин
87
Мязин
7
Данилов
85
Голубов
91
Заболотный
91
Заболотный
85
Голубов
Остались в запасе
Луч
Уфа
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
10
Адлан Кацаев
ПП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
10
Адлан Кацаев
ПП
Остались в запасе
77
Булат Хаернасов
ЦФ
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Луч - Уфа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Динамо
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