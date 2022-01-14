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Александр Тихоновецкий
Новости
Александр Тихоновецкий - новости
Завершил карьеру
11 апреля 1979 (47)
#10 | Нападающий
184 см | 83 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Шешуков: «Концентрация марихуаны в организме Тихоновецкого превышала норму раз в 300»
2022.01.14 10:52
9
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Тихоновецкий: «Играя с Широковым в ЦСКА, три-четыре раза в неделю были в ночном клубе»
2020.05.06 12:32
5
Тихоновецкий: «В 2015 году в «Луче» не было денег. Добирались на метро через всю Москву с мячами, сумками, инвентарем»
2020.05.06 11:43
1
Тихоновецкий верит, что «Луч-Энергия» выиграет Кубок России и попадет в еврокубки
2017.10.27 13:13
19
Тихоновецкий: «У «Спартака» в Лиге чемпионов группа посложнее, чем у ЦСКА; армейцы могут обыграть все команды в своем квартете»
2017.09.11 15:32
9
В «Луче-Энергии» опровергли назначение Тихоновецкого главным тренером
2017.06.12 07:08
Тихоновецкий: «Ситуация в «Луче-Энергия» очень печальная»
2016.09.20 12:26
Тихоновецкий: «Широков нужен не только ЦСКА, но и любой другой команде РФПЛ»
2016.01.26 22:21
4
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