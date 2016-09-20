Тихоновецкий: «Ситуация в «Луче-Энергия» очень печальная»

Тренер «Луча-Энергии» Александр Тихоновецкий прокомментировал ситуацию с долгами во владивостокском клубе. По словам тренера, ситуация печальная. Игрокам и персоналу не выплачивают зарплату три с лишним месяца. Отметим, что ранее появилась информация, что футболисты планируют бойкотировать матч против «Спартака-2».

«В клубе есть большие задолженности. Нам не выдали премиальные за прошедший год, вообще ни копейки. Команде не платят зарплату уже три месяца. Кто работает в структуре клуба, тем месяцев пять уже не платят. Ситуация очень печальная, детские тренеры вообще отказываются работать, сложно полгода без денег.

Игроки бойкотировали сегодняшнюю тренировку. Мы готовы тренировать, но футболисты так решили, их понять можно. Они приехали сюда семьями во Владивосток, а им жить не на что. Тренерский штаб их понимает. Плохо, что мы не тренируемся, но с другой стороны надо войти в положение футболистов», – заявил Тихоновецкий.