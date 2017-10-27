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  • Тихоновецкий верит, что «Луч-Энергия» выиграет Кубок России и попадет в еврокубки

Тихоновецкий верит, что «Луч-Энергия» выиграет Кубок России и попадет в еврокубки

27 октября 2017, 13:13
19

Тренер «Луча-Энергии» Александр Тихоновецкий выразил надежду, что дальневосточная команда выиграет Кубок России.

Напомним, что в четвертьфинале турнира клуб из Владивостока сыграет с «Тосно».

«Мне очень хочется, чтобы какой-то европейский клуб приехал во Владивосток. Я верю, что мы можем пробиться в еврокубки. Осталось всего-то выиграть Кубок России.

«Луч-Энергия» попробует победить в следующем кубковом матче, ведь «Тосно» команда, с которой можно играть», — сказал Тихоновецкий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Лига Европы Луч Тихоновецкий Александр
Комментарии (19)
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Italian_93
1509100106
Бабла нет, болтаются в жопе и кубок им подавай, наивный
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серега кашин
1509101155
наверно опять накуренный
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IVAN1975
1509102009
в первом же матче вынесут как щенков,чтобы не позориться не лезте куда не надо!
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серега кашин
1509102978
какой нибудь клуб из лихтеншейна приедет и вынесет луч в одну калитку
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3a zenit
1509103805
это будет прикол как европейские команды будут ныть о перелёте и часовом поясе.
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Chernyi Lis
1509105067
и сразу вылетит..без заработка..
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dok66
1509110918
Так просто пригласите на товарняк какой-нибудь европейский клуб . Ради экзотики и 12-часосвого перелета точно кто-нибудь согласится ! И причем здесь Кубок ?!
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OfaZavr
1509117361
ну и что такой команде делать в лиге европы, терпеть избиение от любого клуба и портить рейтинг в таблице коэффициентов.
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Сибирь за Спартак
1513245786
Вот обрадуются вам европейские клубы. Для них из Португалии в Казахстан - очень далеко.
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Одинокий волк Маквейд
1513248225
В кубке, кроме Тосно, другие команды есть. Если придется играть на выезде, кирдык голубой мечте.
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