Тихоновецкий верит, что «Луч-Энергия» выиграет Кубок России и попадет в еврокубки

Тренер «Луча-Энергии» Александр Тихоновецкий выразил надежду, что дальневосточная команда выиграет Кубок России.

Напомним, что в четвертьфинале турнира клуб из Владивостока сыграет с «Тосно».

«Мне очень хочется, чтобы какой-то европейский клуб приехал во Владивосток. Я верю, что мы можем пробиться в еврокубки. Осталось всего-то выиграть Кубок России.

«Луч-Энергия» попробует победить в следующем кубковом матче, ведь «Тосно» команда, с которой можно играть», — сказал Тихоновецкий.