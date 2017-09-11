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    Тихоновецкий: «У «Спартака» в Лиге чемпионов группа посложнее, чем у ЦСКА; армейцы могут обыграть все команды в своем квартете»

    Тренер «Луча-Энергии» Александр Тихоновецкий считает, что ЦСКА досталась более легкая группа в Лиге чемпионов, чем «Спартаку». По его мнению, красно-белым будет сложнее побороться за выход в плей-офф.

    Напомним, соперниками армейцам являются «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» и «Базель». «Спартак» сыграет в одном квартете с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».

    «Обе группы у наших клубов в Лиге чемпионов довольно ровные по силе соперников. Я болею за ЦСКА и хочу, чтобы армейцы прошли дальше. Но «Спартак» тоже российская команда, поэтому желаю им удачи в еврокубках. Хочется увидеть обе команды в 1/8 финала. Я верю, что подопечные Виктора Гончаренко займут первое или второе место в группе A.

    Если оценивать шансы двух наших команд, то мне кажется, что у ЦСКА больше шансов пройти в следующую стадию. У «Спартака» группа посложнее, а армейцам по силам обыграть все команды. Даже с «Манчестер Юнайтед» у ЦСКА хорошие шансы на победу», – сказал Тихоновецкий.

    Свой первый матч в групповом раунде ЦСКА проведет на выезде против «Бенфики» во вторник, 12 сентября. «Спартак» также в гостях на день позже сыграет с «Марибором».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2017 15:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 сентября 2017, 18:40

      Боюсь даже представить как наши клубы будут рвать всех в рруппе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 сентября 2017, 17:01

      Ну, то, что во Владивостоке смотрят "Матильду", но не смотрят АПЛ, мы уже поняли! А вот что там курят? Явно не табак!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > klifS 11 сентября 2017, 19:55

      Или баобаб! Вспоминая песню Высоцкого... :-)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 11 сентября 2017, 16:59

      Глядя на последние игры Ливерпуля, у меня появляется надежда ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 сентября 2017, 16:53

      Тихоновецкий: «У «Спартака» в Лиге чемпионов группа посложнее, чем у ЦСКА; армейцы могут обыграть все команды в своем квартете». Моуриньо,увидев такое, поржал бы от души)))))

      0
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      Рейтинг: +2051

      almanev 11 сентября 2017, 16:34

      Тихоновецкий опять курнул наверно)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2051

      almanev 11 сентября 2017, 16:32

      У меня при слове "Марибор" сразу грустно на душе и слеза наворачивается

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2017, 16:12

      Мнение идиота-что ЦСКА запросто обыграет М.Ю ? Да сказки это.

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 11 сентября 2017, 15:37

      Может наоборот?

      -2
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