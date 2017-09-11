Тихоновецкий: «У «Спартака» в Лиге чемпионов группа посложнее, чем у ЦСКА; армейцы могут обыграть все команды в своем квартете»

Тренер «Луча-Энергии» Александр Тихоновецкий считает, что ЦСКА досталась более легкая группа в Лиге чемпионов, чем «Спартаку». По его мнению, красно-белым будет сложнее побороться за выход в плей-офф.

Напомним, соперниками армейцам являются «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» и «Базель». «Спартак» сыграет в одном квартете с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».

«Обе группы у наших клубов в Лиге чемпионов довольно ровные по силе соперников. Я болею за ЦСКА и хочу, чтобы армейцы прошли дальше. Но «Спартак» тоже российская команда, поэтому желаю им удачи в еврокубках. Хочется увидеть обе команды в 1/8 финала. Я верю, что подопечные Виктора Гончаренко займут первое или второе место в группе A.

Если оценивать шансы двух наших команд, то мне кажется, что у ЦСКА больше шансов пройти в следующую стадию. У «Спартака» группа посложнее, а армейцам по силам обыграть все команды. Даже с «Манчестер Юнайтед» у ЦСКА хорошие шансы на победу», – сказал Тихоновецкий.

Свой первый матч в групповом раунде ЦСКА проведет на выезде против «Бенфики» во вторник, 12 сентября. «Спартак» также в гостях на день позже сыграет с «Марибором».