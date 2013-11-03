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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Луч
Уфа - Луч: обзор матча 03 ноября 2013
Уфа
03.11.2013, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 0
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Луч
90'
+1
Замена
И. Михалев
️️️️
Р. Корян
90'
Желтая карточка
П. Могилевский
89'
Замена
А. Киселев
️️️️
В. Романенко
Замена
И. Нагибин
️️️️
Д. Голубов
75'
72'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Куликов
Замена
Н. Жиляев
️️️️
А. Килин
62'
57'
Замена
А. Тихоновецкий
️️️️
А. Кацаев
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Валикаев
56'
46'
Желтая карточка
А. Кацаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
6
Виллиам
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Луч
55
Артем Штанько
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Луч
18
Антон Киселев
ВР
16
Иван Смолкин
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
44
Антон Козлов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Юрченко
3
Аликин
19
Осипов
44
Тишкин
13
Засеев
6
Виллиам
14
Семакин
5
Валикаев
11
Карлос
18
Килин
85
Голубов
4-1-3-1-1
55
Штанько
12
Пономаренко
23
Могилевский
91
Куликов
67
Колычев
3
Соловей
10
Кацаев
44
Клопков
56
Гриднев
77
Романенко
9
Корян
18
Килин
9
Жиляев
9
Жиляев
18
Килин
85
Голубов
9
Нагибин
9
Нагибин
85
Голубов
5
Валикаев
91
Заболотный
91
Заболотный
5
Валикаев
77
Романенко
18
Киселев
18
Киселев
77
Романенко
91
Куликов
44
Козлов
44
Козлов
91
Куликов
9
Корян
39
Михалев
39
Михалев
9
Корян
10
Кацаев
10
Тихоновецкий
10
Тихоновецкий
10
Кацаев
Остались в запасе
Уфа
Луч
77
Булат Хаернасов
ЦФ
22
Дмитрий Изотов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Игорь Колыванов
77
Денис Селищев
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
Остались в запасе
77
Булат Хаернасов
ЦФ
22
Дмитрий Изотов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
7
Сергей Данилов
ПП
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Уфа - Луч
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Динамо
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