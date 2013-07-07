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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Луч
Оренбург - Луч: обзор матча 07 июля 2013
Оренбург
07.07.2013, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 0
Завершен
Луч
36'
А. Кобялко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Луч
Замена
И. Ганиев
️️️️
В. Парняков
90'
88'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
84'
Желтая карточка
А. Тихоновецкий
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Кобялко
84'
Замена
Ф. Васиев
️️️️
Н. Иванников
77'
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Хазов
73'
70'
Замена
А. Тихоновецкий
️️️️
Р. Мавлетдинов
Желтая карточка
В. Полуяхтов
69'
Желтая карточка
Д. Андреев
55'
41'
Желтая карточка
Г. Джиоев
41'
Замена
А. Киселев
️️️️
К. Кочубей
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кобялко
36'
35'
Желтая карточка
А. Романович
17'
Желтая карточка
Р. Мавлетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
87
Никита Саталкин
АП
25
Раиль Зарипов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Луч
18
Антон Киселев
ВР
16
Иван Смолкин
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
4-4-2
31
Астахов
2
Полуяхтов
15
Андреев
10
Парняков
12
Малых
30
Друзин
7
Иванников
25
Арзиани
3
Ахмедов
22
Кобялко
16
Хазов
2-1-5-1-1
70
Котляров
23
Джиоев
12
Пономаренко
3
Соловей
8
Кочубей
44
Клопков
35
Романович
3
Тетрашвили
14
Мавлетдинов
77
Романенко
13
Дорожкин
10
Парняков
88
Ганиев
88
Ганиев
10
Парняков
7
Иванников
26
Васиев
26
Васиев
7
Иванников
22
Кобялко
87
Саталкин
87
Саталкин
22
Кобялко
16
Хазов
20
Кожанов
20
Кожанов
16
Хазов
8
Кочубей
18
Киселев
18
Киселев
8
Кочубей
14
Мавлетдинов
10
Тихоновецкий
10
Тихоновецкий
14
Мавлетдинов
Остались в запасе
Оренбург
Луч
25
Раиль Зарипов
ЦФ
77
Артем Москвин
ВР
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
67
Сергей Колычев
ЦЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
Остались в запасе
25
Раиль Зарипов
ЦФ
77
Артем Москвин
ВР
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
Остались в запасе
67
Сергей Колычев
ЦЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
16
Иван Смолкин
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Луч
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Газовик
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