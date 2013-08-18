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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Луч
Балтика - Луч: обзор матча 18 августа 2013
Балтика
18.08.2013, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 0
Завершен
Луч
67'
Д. Сысуев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Луч
Желтая карточка
Г. Шелия
90'
+2
Замена
В. Крючков
️️️️
Д. Стоцкий
87'
Желтая карточка
М. Скавыш
81'
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Зюзинс
80'
72'
Желтая карточка
М. Соловей
72'
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Клопков
Замена
М. Плопа
️️️️
Д. Сысуев
69'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Сысуев
67'
65'
Красная карточка
Г. Тетрашвили
63'
Замена
И. Михалев
️️️️
Д. Дорожкин
58'
Замена
А. Кацаев
️️️️
В. Романенко
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Сальников
54'
43'
Желтая карточка
В. Романенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Луч
55
Артем Штанько
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
15
Максим Скавыш
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Луч
16
Иван Смолкин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
44
Антон Козлов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
3-2-2-3
88
Шелия
4
Халиуллин
23
Васильев
81
Зимулька
4
Рытов
89
Стоцкий
8
Чиркин
17
Зюзинс
45
Вотинов
8
Сысуев
47
Сальников
3-1-4-1-1
55
Штанько
67
Колычев
12
Пономаренко
2
Кренделев
3
Соловей
35
Романович
56
Гриднев
44
Клопков
3
Тетрашвили
77
Романенко
13
Дорожкин
8
Сысуев
3
Плопа
3
Плопа
8
Сысуев
89
Стоцкий
55
Крючков
55
Крючков
89
Стоцкий
47
Сальников
15
Скавыш
15
Скавыш
47
Сальников
17
Зюзинс
17
Гацко
17
Гацко
17
Зюзинс
44
Клопков
44
Козлов
44
Козлов
44
Клопков
77
Романенко
10
Кацаев
10
Кацаев
77
Романенко
13
Дорожкин
39
Михалев
39
Михалев
13
Дорожкин
Остались в запасе
Балтика
Луч
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
16
Иван Смолкин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Остались в запасе
16
Иван Смолкин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Луч
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Балтика
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