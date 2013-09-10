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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Торпедо
Луч - Торпедо: обзор матча 10 сентября 2013
Луч
10.09.2013, вторник, 11:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Торпедо
85'
Замена
Н. Васильев
️️️️
В. Свежов
Замена
Д. Селищев
️️️️
А. Тихоновецкий
84'
76'
Желтая карточка
Д. Айдов
Желтая карточка
Д. Гриднев
76'
76'
Замена
Д. Войнов
️️️️
О. Власов
76'
Замена
Д. Скепский
️️️️
И. Шевченко
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
Д. Кудряшов
67'
Замена
А. Кацаев
️️️️
П. Могилевский
46'
Замена
А. Тихоновецкий
️️️️
И. Михалев
46'
Желтая карточка
Г. Джиоев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
55
Артем Штанько
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Луч
56
Александр Довбня
ВР
18
Антон Киселев
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Торпедо
14
Александр Цыбиков
ВР
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
3-2-3-1-1
55
Штанько
23
Джиоев
23
Могилевский
12
Пономаренко
2
Кренделев
67
Колычев
56
Гриднев
13
Кудряшов
44
Клопков
77
Романенко
39
Михалев
3-2-4-1
14
Конюхов
8
Тесак
34
Кацалапов
55
Тараканов
71
Багаев
4
Айдов
84
Власов
40
Кулешов
6
Свежов
20
Стеклов
99
Шевченко
Тихоновецкий
77
Селищев
77
Селищев
Тихоновецкий
13
Кудряшов
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
13
Кудряшов
23
Могилевский
10
Кацаев
10
Кацаев
23
Могилевский
39
Михалев
10
Тихоновецкий
10
Тихоновецкий
39
Михалев
99
Шевченко
10
Скепский
10
Скепский
99
Шевченко
6
Свежов
96
Васильев
96
Васильев
6
Свежов
84
Власов
21
Войнов
21
Войнов
84
Власов
Остались в запасе
Луч
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Антон Киселев
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Александр Цыбиков
ВР
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
18
Антон Киселев
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
14
Александр Цыбиков
ВР
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Луч - Торпедо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
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